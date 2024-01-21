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Türkiye, Milli Uzay Programı ile Uzay Sanayiinde Daha Fazla Pay Alacak - Son Dakika
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Türkiye, Milli Uzay Programı ile Uzay Sanayiinde Daha Fazla Pay Alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'nın en önemli hedeflerinden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu belirterek, '600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız.' ifadesini kullandı. Kacır, uydu üretiminde elde edilen tecrübenin yeni projelere taşınacağını, uzay sistemlerinde ve araştırmalarında ekosistemin güçlendirileceğini, Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kurulacağını, özel sektörün destekleneceğini ve küresel projelerde rol alınacağını açıkladı.

Türkiye, Milli Uzay Programı ile Uzay Sanayiinde Daha Fazla Pay Alacak
21.01.2024 - 17:17,
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'nın en önemli hedeflerinden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu belirterek, "600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Uzay Programı'nda en önemli hedeflerden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız."

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Milli Uzay Programı ile Uzay Sanayiinde Daha Fazla Pay Alacak - Son Dakika


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