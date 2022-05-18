Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İslam Kalkınma Bankası 346. İcra Direktörleri ve Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere 1 Haziran'da Mısır'a gidecek. Yapılacak olan bu ziyaret 2013 yılında gerçekleşen darbe sonrası ilişkilerin durma noktasına geldiği Mısır'a, yıllar sonra bakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.

MISIRLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞECEK

Bakan Nebati'nin Şarm El-Şeyh şehrinde gerçekleşecek toplantı marjında Mısır Maliye Bakanı ile de görüşmesi planlanıyor.

İKİLİ İLİŞKİLER GEÇEN YIL NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRDİ

İki ülke arasındaki ilişkiler 8 yıllık aradan sonra 2021 yılında normalleşme sürecine girmiş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet, Mısır'a giderek istikşafi görüşmeleri başlatmıştı. Mısır heyetinin de bu kapsamda Türkiye'ye gelmesi ile yeni bir diyalog süreci başlatılmış ve ilerleyen süreçte karşılıklı olarak büyükelçilerin yeniden atanması konusunda iyi niyetler ortaya konmuştu.

Bakan Nebati daha önce de yatırımcı buluşmaları kapsamında ABD ve İngiltere'ye gitmişti.