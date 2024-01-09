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Türkiye'nin 2024 Büyüme Hedefi Yüzde 3, AB'nin Durgunluktan Çıkması Önemli - Son Dakika
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Türkiye'nin 2024 Büyüme Hedefi Yüzde 3, AB'nin Durgunluktan Çıkması Önemli

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, Türkiye'nin 2024 yılı büyüme hedefinin yüzde 3 olduğunu belirtti. Çelebi, Türkiye'nin ihracatının hemen hemen yarısını Avrupa Birliği ülkelerine yaptığını ve AB'nin durgunluktan çıkmasının Türkiye için faydalı olacağını söyledi. Ayrıca, üretim ve verimliliğin artırılmasının önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin teknoloji transferi yapması gerektiğini ifade etti. Çelebi, 2024 yılının sıkı para politikası uygulamasına gireceği ve zor bir yıl olacağını belirtti. Hayat pahalılığına yol açan fiyat artışlarını durdurmak için dolaylı vergilerde reform yapılması gerektiğini de önerdi.

Türkiye\'nin 2024 Büyüme Hedefi Yüzde 3, AB\'nin Durgunluktan Çıkması Önemli
09.01.2024 - 10:04,
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Dünya ve Türkiye 2024 yılına yoğun bir ekonomi ve siyaset gündemi ile girdi. Dünya resesyondan bunalmışken Türkiye de enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ön plana çıkıyor. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, Avrupa Birliğinin bu durgunluktan çıkmanın yollarını aradığını dile getirdi. Türkiye'nin 2024 yılı büyümesini yüzde 3'e göre planladığını belirten Çelebi'ye göre, ihracatının hemen hemen yarısını Avrupa Birliği ülkelerine yapan Türkiye açısından da AB'nin durgunluktan çıkıp resesyonu atlatmış olması faydalı.

Yabancı sermayenin gelmesi için ise devlet ilkelerinin uygulanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çelebi, bu ortamda üretim ve verimliliğin artırılmasının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Çelebi, "Türkiye ihracatındaki büyüme önceki yıla göre yüzde 1'in altında oldu. Dünyada Emtia fiyatları yüzde 25 düşmesine rağmen yine de 255 milyar dolar düzeyinde bir ihracat gerçekleşti. Bunun anlamı emtia fiyatları yüzde 25 düşerken, değer olarak miktar olarak demek ki ihracatta bir artış var. İhracatın ithalatı karşılamama oranı yüzde 70'e çıktı. Bunun yüzde 80'e çıkarmak lazım. Fakat bazı sektörlerde demir çelik gibi 15 milyon tonluk bir sıvı çelik üretiminde bir düşme oldu" dedi.

Parasal daralmayla 1-2 yıl ekonominin belli bir dengeye oturabileceğini ifade eden Çelebi, ancak asıl meselenin, üretimi ve verimliliği artırmak olduğunu belirtti. "Türkiye, teknoloji transferi yapmalı. Çünkü görüyoruz ki Çin, Güney Kore, Hindistan, Japonya, müthiş bir teknoloji üreterek üretim verimini sağladı. ABD ve Avrupa Birliği dışında yeni bir gelişme potansiyeli oluşturdular. Türkiye bunun dışında kalmamalı" diyerek önerilerini dile getirdi.

"2024 yılında sıkı para politikası uygulamasına gireceğiz, zor bir yıl olacak"

Çelebi, zor bir yıl olacağını belirttiği 2024 yılını ilk 6 ay ve ikinci altı ay olarak farklı değerlendirerek, "2024 yılının ilk altı ayı daha genişleyici politikaların uyguladığı bir seçim atmosferinde geçecek. Mayıs, Nisan, Mayıs gibi enflasyonun yüzde 70'lere çıkacağı hesap ediliyor. İkinci alt ayında ise daha daraltıcı politikalar söz konusu. Enflasyonun da bu ortalamanın yüzde 36 - yüzde 40'a kadar ineceği öngörülüyor. Fakat hayat pahalılığı probleminin çözümü henüz gerçekleşmedi. Çünkü 2023'te gördüğüm kadarıyla eğitimde yüzde 82, sağlıkta yüzde 79.56 ve gıda da yüzde 70'in üzerinde fiyat artışları var. Hayat pahalılığına yol açan bu fiyat artışlarını aşağıya çekecek uygulamaları da devreye alınması gerekiyor" değerlendirmelerini yaptı.

"Fiyat artışlarını durdurmak için dolaylı vergilerde reform yapılmalı"

Çelebi'nin bunun için önerdiği yöntem, özellikle mazotta ve benzinde vergi oranlarını düşürmek. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içinde oranının yüzde 68 olduğuna işaret ederek, son 16 yılın ortalama dolaylı vergi oranının ise yüzde 66 olduğunu söyledi. Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence Türkiye'de enflasyonun temel nedeni devletin açıkları ve bütçe. Vergi tahsilatıyla ve dolaylı vergilerle kapatılacağı varsayılıyor. Bütçe açığı 600 milyar TL civarında sabit tutuluyor. Ama kişisel kanaatim eğer biz hayat pahalılığı düşüreceksek, bu gıda fiyatlarını enflasyon oranının altına indireceksek, mutlaka dolaylı vergilerde bir reform yapılması lazım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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