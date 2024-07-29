Türkiye'nin 4 Yıllık Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Yayımlandı

Ekonomi

Türkiye'nin 4 yıllık Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ne ilişkin 2024/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, Türkiye'nin ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında önemli yer tutan uluslararası doğrudan yatırımların sanayi, ticaret ve maliye politikalarının tamamlayıcı unsurları olduğu belirtildi. Dinamik reform süreçleri ile yatırım ortamını sürekli iyileştiren Türkiye'nin, uluslararası yatırımcılara cazip bir yatırım ortamı sunarak bölgesinin en fazla yatırım çeken ülkelerinden biri olduğu belirtildi.

"Yeni dönemde, Türkiye'nin bölgesindeki üretim ve dağıtım üssü olma rolünün güçlenmesi beklenmektedir"

Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde ülkeler arası yatırım çekme rekabetinin gün geçtikçe arttığı ifade edilen genelgede, "Ülkemiz jeo-stratejik konumu, uluslararası şirketlerin kurulu üretim kapasiteleri, güçlü insan kaynağı ve tedarikçi altyapısı ile yatırımcılara değer zincirlerini kurmalarını ve büyütmelerini sağlayacak güvenli bir liman sunmaktadır. Yeni dönemde, Türkiye'nin bölgesindeki üretim ve dağıtım üssü olma rolünün güçlenmesi beklenmektedir. On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) başta olmak üzere tüm ulusal politika belgeleriyle uyumlu bir şekilde ve yatırımcılara sunulan fırsatlar analiz edilerek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin koordinasyonunda ilgili tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile hazırlanan 'Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028)' Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin resmi internet adresinde yayımlanacaktır" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen, bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar için bir yol haritası oluşturarak uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşılmasında önemli katkılar sağlayacak olan mezkür Strateji Belgesi kapsamında ortaya konulan politika ve eylemler, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda izlenecek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOIKK) uhdesinde takip edilerek etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim." - ANKARA