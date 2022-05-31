Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı

31.05.2022 14:35
Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması'na göre Gaziantep'ten 33 firmanın listede yer aldığını söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması'na göre Gaziantep'ten 33 firmanın listede yer aldığını söyledi.

Gaziantep'in ilk 500 listesindeki ağırlığını artırmaya devam ettiğini belirten Ünverdi, Gaziantepli firmaların koşullar ne olursa olsun üretime odaklandığını ve ülke ekonomisinin en önemli aktörlerinden olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Adnan Ünverdi, İSO 500 listesinde, 2018 yılında 24 olan firma sayısının 2019 yılında 26'ya, 2020 yılında 29'a ve 2021 yılı itibarı ile tüm güçlüklere rağmen artmaya devam ederek 33'e çıktığını belirtti. Bu başarının temelinde müteşebbis ruh, girişimcilik ve yenilikçiliğin olduğunun altını çizen Ünverdi, "Küresel ekonomide yaşanan krizlere rağmen Gazi şehrimizin sanayicilerinin direnci, rekabetçiliği ve tecrübesiyle üretim, istihdam ve ihracat rakamlarındaki başarısının bir göstergesi olarak İSO 500'deki firma sayımız artmaya devam ediyor" dedi. Gaziantep'in sanayi kültürü ve altyapısıyla bölgenin lideri, Türkiye'nin gözbebeği olduğunu dile getiren Ünverdi, "Pandeminin ağır hasarlar bıraktığı, uluslararası ticarette adeta zincirin koptuğu, fiyat artışlarının pik yaptığı bir dönemde şehrimiz güçlüklere rağmen bir önceki yıl 8 milyar dolar olan ihracatını geçtiğimiz yıl 10 milyar doların üzerine çıkartmıştır. Küresel kriz ortamında dahi 2021 yılında şehrimizin toplam istihdamı yüzde 16 artışla 394 bin 246'ya ulaşmıştır. Gaziantep, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı esas alınarak hazırlanan 'Sanayinin Liderleri' listesinde 130 üründe birinci, 117 üründe ikinci ve 94 üründe ise üçüncü olarak 341 ürün ile 8'inci sırada yer almıştır. Bugün açıklanan İSO 500'de yer alan firma sayımızdaki artış da bu sürecin ve başarının en önemli göstergelerinden birisidir" diye konuştu. Konjonktürel gelişmeler karşısında sanayi, üretim ve ticarette sürdürülebilirliğin en önemli başlık haline geldiğini dile getiren Ünverdi, kent sanayisinin yenilikler ve gelişen teknolojilere uyum sağlayabilmesi için proje bazlı çalıştıklarını belirtti. Başkan Ünverdi, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomiye yansımaları, doğal kaynakların hızla tüketilmesi ile doğaya duyarlı üretimlerin öne çıktığı, gelişen teknolojilerle üretim ve ticaretin dijitalleştiği bir ekosistemde var olabilmek için önemli adımlar attıklarını belirterek, " Verimlilik ve yeşil dönüşüm, mesleki eğitim ve buna bağlı olarak yetişmiş insan gücü, savunma ve medikal sanayi, yeni teknolojilere adaptasyon gibi konulara odaklandık ve sanayimizi geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yürütülen çalışmalar ve geliştirilen projelerle Gaziantep sanayisinin de kabuk değiştirdiğini kaydeden Ünverdi, sanayi 4.0 ve dijital devrimin yaşandığı bir dünyada, Gaziantep sanayisindeki değişim ve dönüşümün de devam ettiğini, Gaziantep Sanayi Odası olarak da firmaların zorlukları aşması ve yarına hazırlanması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu doğrultuda firmalarımızla iş birliği içerisinde hem sanayimizi geliştirecek hem de bu sayede İSO 500 listesindeki firma sayımızı daha da artıracağız. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alarak şehrimiz adına büyük bir gurur yaşatan ve ülkemize değer katan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, sanayimizin geleceğe hazırlanmasında önemli bir gösterge olan bu özel çalışma için İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ın nezdinde tüm ekibine ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı
Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu! Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu! 33 Gaziantepli Türkiye'nin en büyükleri arasında 33 Gaziantepli Türkiye'nin en büyükleri arasında
Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
14:48 24 yaşındaki Raziye'yi sokak ortasında katleden sanıktan kan donduran sözler: Aileye başsağlığı diliyorum
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:08 Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan romantik görüntüler! Sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
13:58 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 15:05:22. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement