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Ekonomi

Türkiye'nin çay devi satılıyor

Türkiye\'nin çay devi satılıyor
05.08.2025 13:48
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2019 yılında dünyaca ünlü Jacobs kahvelerinin de sahibi olan Jde Peet's tarafından satın alınan Ofçay, bir başka yerli çay markası Efor Çay'a devrediliyor. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada Ofçay'ın devralma yoluyla birleşmesi için anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Türkiye'nin en büyük çay markalarından Ofçay, bir başka yerli çay markası Efor Çay'a devrediliyor.

Şirketi 2019 yılında satın alan, dünyaca ünlü Jacobs kahvelerinin de sahibi olan Jde Peet's, mayıs ayında yayınladığı duyuru ile Türkiye'deki çay operasyonlarını elden çıkaracağını belirtmişti.

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Söz konusu duyurunun ardından şirketin elinde bulunan Ofçay'ın yeni sahibinin kim olacağı merak edilirken, bir başka yerli çay markası Efor Çay, Ofçay'ın devralma yoluyla birleşmesi için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Yönetim Kurulumuzun 09.04.2025 tarihli toplantısında, Efor Holding A.Ş. tarafından Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir. Satın alma işleminin gerçekleşmesini takiben, ilgili şirketin Şirketimiz ile birleşmesi veya bağlı ortaklık haline getirilmesi planlanmıştı.

Söz konusu sürece ilişkin bilginin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında, daha önce kamuya açıklanmamasına ve açıklamanın ertelenmesine karar verilerek; Şirketimizin ve ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmaması, sürecin gizli ve değerlendirmeye tabi olması ve teklif/ihale rekabet koşullarının korunması amaçlanmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II.23.2 sayılı "Birleşme Tebliği" ile SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, pazarda büyüme ve mevcut konumunun güçlendirilmesi, idari ve üretim/satış işlevlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması amacıyla Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin ("Ofçay") tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("Birleşme") ilişkin işlemlere başlanmasına, ilgili yasal süreçlerin tamamlanması amacıyla bu doğrultuda başta SPK'ya başvurulmasına, pazarlama, reklam, lansman gibi işlemlerin yapılması ve yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

İş Dünyası, Türkiye, Ekonomi, Finans, Jacobs, Çay, Son Dakika

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