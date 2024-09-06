Kuru Üzüm İhracatında Yeni Rekor - Son Dakika
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Ekonomi

Kuru Üzüm İhracatında Yeni Rekor

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatından elde ettiği gelir, 2023-2024 sezonunda önceki sezona göre yüzde 11'lik artışla 490 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat miktarı ise yüzde 20 gerileyerek 207 bin tona düştü.

06.09.2024 14:57
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Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatından elde ettiği gelir, 2023-2024 sezonunda önceki sezona göre yüzde 11'lik artışla 490 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde geçen yılın ürünlerinin dünya pazarına sunulduğu 2023-2024 sezonu tamamlandı.

Buna göre ihracat, 2023-2024 sezonunda önceki sezona göre miktar bazında yüzde 20 gerileyerek 259 bin tondan 207 bin ton olmasına rağmen değer bazında yüzde 11 artışla 490 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2023-24 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin uzun yıllar ortalamasının 100 bin ton altında kaldığını, 2024-2025 sezonunda da rekoltenin geçen sezonlardaki ortalamanın altında kalacağına dair ipuçları verdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Manisa-İzmir- Denizli üçgeninde dünyanın en kaliteli çekirdeksiz kuru üzümünü yetiştirdiğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Üzüm üreticilerimiz bir yıl bağlarına çiçek gibi bakıyorlar. İhracatçılarımız da dünyanın dört bir tarafına ihracatımızı artırmak için çaba gösteriyorlar. Üretici ve ihracatçılarımızın uyumuyla önümüzdeki yıllarda da dünya liderliğimizi koruyacağız. İhracatımızda miktar bazında yüzde 20'lik düşüş olmasına karşın döviz gelirimizin yüzde 11 artması Türk ihracatçısının başarısını, dinamik çalışmasını ve Türk üzümünü doğru pazarladığını gösteriyor. 2024-25 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında 500 milyon doların üzerini hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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