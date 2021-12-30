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Türkiye'nin dijitalleşme notu yükseldi - Son Dakika

Türkiye'nin dijitalleşme notu yükseldi

30.12.2021 11:52
Türkiye'nin dijitalleşme notu yükseldi

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu"na göre, Türkiye'nin dijitalleşme notu bir önceki yıla kıyasla 3,03'ten 3,24'e yükseldi.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan " Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu"na göre, Türkiye'nin dijitalleşme notu bir önceki yıla kıyasla 3,03'ten 3,24'e yükseldi.

TÜBİSAD açıklamasına göre, iş dünyası mensupları tarafından doldurulan anketler ve 139 ülkeden alınan verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan rapor; dönüşüm, ekosistem, yeterlilik, kullanım olmak üzere 4 ana bileşen ve 10 farklı boyutta Türkiye'nin dijitalleşme performansını ortaya koyuyor.

Rapora göre, Türkiye'nin 2021 yılı dijital dönüşüm endeksi 5 üzerinden 3,24 olarak ölçüldü ve son 2 yıldaki artış eğilimini korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu'nun Türkiye'nin dijitalleşme performansının ölçülmesi açısından kilit öneme sahip bir gösterge olduğunu vurguladı.

Verilerin, 2021'de dijital dönüşümün geçen yıla göre bir miktar daha artmış olduğunu gösterdiğini aktaran Kızıltan, "Pandemiyle birlikte tüm dünyada dijital dönüşümün hızlanması karşısında ülkemizde de dönüşüm hızının artmış olması sevindirici bir gelişme. Bununla birlikte ülkemizin, potansiyeli ve hedefleri göz önünde bulundurulduğunda çok daha yüksek bir sıçramaya ihtiyaç duyduğu da aşikardır. Bu sıçramayı gerçekleştirebilmemiz için en öncelikli olarak nitelikli iş gücü kaynağının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ulusal vizyonumuzun güçlendirilmesi, girişimci ekosisteminin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerekiyor. Bu dört gelişim alanında atılacak tüm adımların TÜBİSAD olarak destekçisi ve takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu"nda şu bulgular öne çıktı:

"2021 yılında Türkiye'nin dijitalleşme notunun, ekosistem, yeterlilik, kullanım ve dönüşüm olmak üzere 4 bileşeninin tamamında 2020 yılına kıyasla olumlu değişim gözleniyor. Raporda, 'Ekosistem' bileşeninin 'yasal zemin ve işleyiş' ile 'yenilik ve yatırım ortamı' olmak üzere iki boyutunda geçen yıla kıyasla iyileşme yaşandığı belirtiliyor. 'Satın alınabilirlik' boyutundaki performansın güçlü olduğu ifade edilirken, 2020 yılındaki 4,54 olan değer 2021 yılında daha da iyileşerek 4,63'e yükselmiş bulunuyor. Kullanım bileşeni 'bireysel', 'iş dünyası' ve 'kamu' olmak üzere 3 alt boyutta incelenirken, her 3 boyutun notlarının birbirine yakın olduğu görülüyor. 'Kamu kullanımı' 10 alt boyutu itibarıyla Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksi'nde en hızlı gelişme görülen boyut olmuş durumda bulunuyor. 'Dönüşüm' bileşeninin iki alt boyutu olan 'dijitalleşen ekonomi' ve 'dijitalleşen toplum' geçen yıla kıyasla olumlu gelişme kaydetmiş. Ayrıca raporda, koronavirüs salgınının sektör üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmadığı belirtildi."

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geri dönüşüm, Türkiye, Bilişim, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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