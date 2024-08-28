Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Temmuzda En Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Temmuzda En Düşük Seviyeye İndi

Türkiye'de geçen yılın ikinci yarısından sonra düşüş trendine giren yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, temmuzda 82,4 milyar dolara gerileyerek Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyeyi gördü.

28.08.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de geçen yılın ikinci yarısından sonra düşüş trendine giren yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, temmuzda 82,4 milyar dolara gerileyerek Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyeyi gördü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolara geriledi.

Geçen yıl genel seçimlerin ardından göreve gelen ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu sıkı politikanın etkisiyle özellikle Temmuz 2023'ten sonra ülkenin ithalatında belirgin bir düşüş gerçekleşti. Aynı dönemde ihracatta artış yaşandı. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış, yıllıklandırılmış dış ticaret açığında gerilemeyi beraberinde getirdi.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geçen yılın ilk ayında 113,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, mayısta 2023'ün en yüksek seviyesi olan 122,2 milyar dolara çıktı. Hazirandan sonra uygulanan ekonomi politikalarının ardından dış ticaret açığındaki gerileme hızlandı.

Temmuz ayından sonra düzenli düşüş gösteren yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, yılı 106,3 milyar dolar seviyesinde tamamladı.

2024 yılında da düşüş eğilimini sürdüren ve ocakta 98,3 milyar dolara gerileyen yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, şubatta, 93 milyar dolara, martta 91,9 milyar dolara geriledi. Yaz aylarının gelmesiyle düşüşünü hızlandıran ticaret açığı, mayıs ve haziranda 87 milyar dolar seviyesine gerilerken, temmuzda ise 25 ayın en düşük seviyesi olan 82,4 milyar dolara düştü.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı verileri şöyle (bin dolar):

YılAyİhracatİthalatfark
2022Haziran246.026.656322.633.316-76.606.659
Temmuz248.205.505331.185.636-82.980.130
Ağustos250.620.379340.549.887-89.929.508
Eylül252.501.590349.431.553-96.929.963
Ekim253.088.391356.410.617-103.322.226
Kasım253.504.317360.163.844-106.659.527
Aralık254.169.748363.710.575-109.540.827
2023Ocak255.947.711369.488.731-113.541.020
Şubat254.609.058372.300.092-117.691.034
Mart255.562.385373.362.263-117.799.878
Nisan251.481.439371.872.085-120.390.646
Mayıs254.182.639376.409.332-122.226.693
Haziran251.596.376370.885.730-119.289.354
Temmuz252.839.645373.958.493-121.118.848
Ağustos253.120.068371.694.467-118.574.398
Eylül252.934.680366.996.964-114.062.284
Ekim254.438.436367.202.223-112.763.787
Kasım255.568.127365.520.700-109.952.573
Aralık255.627.429361.966.913-106.339.484
2024Ocak256.270.219354.568.377-98.298.159
Şubat258.791.818351.744.187-92.952.370
Mart257.870.889349.769.401-91.898.512
Nisan257.922.840350.988.574-93.065.734
Mayıs260.484.452347.547.462-87.063.011
Haziran258.738.680346.395.687-87.657.007
Temmuz261.468.848343.889.204-82.420.356

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Temmuzda En Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
11:46 İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı Feci görüntüler geliyor İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 13:25:42. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Temmuzda En Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement