Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Temmuzda En Düşük Seviyeye İndi

Ekonomi

Türkiye'de geçen yılın ikinci yarısından sonra düşüş trendine giren yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, temmuzda 82,4 milyar dolara gerileyerek Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyeyi gördü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolara geriledi.

Geçen yıl genel seçimlerin ardından göreve gelen ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu sıkı politikanın etkisiyle özellikle Temmuz 2023'ten sonra ülkenin ithalatında belirgin bir düşüş gerçekleşti. Aynı dönemde ihracatta artış yaşandı. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış, yıllıklandırılmış dış ticaret açığında gerilemeyi beraberinde getirdi.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geçen yılın ilk ayında 113,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, mayısta 2023'ün en yüksek seviyesi olan 122,2 milyar dolara çıktı. Hazirandan sonra uygulanan ekonomi politikalarının ardından dış ticaret açığındaki gerileme hızlandı.

Temmuz ayından sonra düzenli düşüş gösteren yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, yılı 106,3 milyar dolar seviyesinde tamamladı.

2024 yılında da düşüş eğilimini sürdüren ve ocakta 98,3 milyar dolara gerileyen yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, şubatta, 93 milyar dolara, martta 91,9 milyar dolara geriledi. Yaz aylarının gelmesiyle düşüşünü hızlandıran ticaret açığı, mayıs ve haziranda 87 milyar dolar seviyesine gerilerken, temmuzda ise 25 ayın en düşük seviyesi olan 82,4 milyar dolara düştü.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı verileri şöyle (bin dolar):

Yıl Ay İhracat İthalat fark 2022 Haziran 246.026.656 322.633.316 -76.606.659 Temmuz 248.205.505 331.185.636 -82.980.130 Ağustos 250.620.379 340.549.887 -89.929.508 Eylül 252.501.590 349.431.553 -96.929.963 Ekim 253.088.391 356.410.617 -103.322.226 Kasım 253.504.317 360.163.844 -106.659.527 Aralık 254.169.748 363.710.575 -109.540.827 2023 Ocak 255.947.711 369.488.731 -113.541.020 Şubat 254.609.058 372.300.092 -117.691.034 Mart 255.562.385 373.362.263 -117.799.878 Nisan 251.481.439 371.872.085 -120.390.646 Mayıs 254.182.639 376.409.332 -122.226.693 Haziran 251.596.376 370.885.730 -119.289.354 Temmuz 252.839.645 373.958.493 -121.118.848 Ağustos 253.120.068 371.694.467 -118.574.398 Eylül 252.934.680 366.996.964 -114.062.284 Ekim 254.438.436 367.202.223 -112.763.787 Kasım 255.568.127 365.520.700 -109.952.573 Aralık 255.627.429 361.966.913 -106.339.484 2024 Ocak 256.270.219 354.568.377 -98.298.159 Şubat 258.791.818 351.744.187 -92.952.370 Mart 257.870.889 349.769.401 -91.898.512 Nisan 257.922.840 350.988.574 -93.065.734 Mayıs 260.484.452 347.547.462 -87.063.011 Haziran 258.738.680 346.395.687 -87.657.007 Temmuz 261.468.848 343.889.204 -82.420.356

Kaynak: AA