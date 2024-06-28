Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Yüzde 34,4 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Yüzde 34,4 Azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığının ocak-mayıs döneminde yüzde 34,4 azalarak 36,8 milyar dolar olduğunu açıkladı. Mayıs ayında ihracatın rekor seviyeye ulaşarak yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdiği belirtilirken, dış ticaret açığının ise yıllık bazda 35 milyar dolar azalışla 87,1 milyar dolara gerilediği ifade edildi. Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçılara teşekkür ederek ihracat rakamlarının artması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

28.06.2024 13:03
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığının ocak-mayıs döneminde yüzde 34,4 azalarak 36,8 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

    Türkiye'nin mayıs ayı ihracatının 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat seviyesine ulaşarak rekor kırdığını anımsatan Bolat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4'lük artışla 24,1 milyar dolar seviyesine çıkan ihracatın, yıllık bazda ise yüzde 2,3 yükselişle 260 milyar dolara ulaştığını aktardı.

    Bolat, aynı dönemde 6 milyar dolar azalan dış ticaret açığının yıllık bazda 35 milyar dolar azalışla 87,1 milyar dolara gerilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Yılın ilk 5 ayında mal ihracatımız yüzde 4,5 artarken, ithalat miktarı ise aynı dönemde yüzde 9,3 azaldı. Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığımız ise yüzde 34,4 azalarak 36,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, cari işlemler dengesi verileri temmuz ayında açıklandığında 25 milyar dolara kadar gerilemesi öngörülmektedir. Ülkemizin ihracatında üstlendikleri rol ve çabalarıyla ihracatımızın artmasında büyük rol oynayan ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ihracat rakamlarının ivmelenerek artması için ihracatçılarımızla el ele çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

    Kaynak: AA

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    Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Yüzde 34,4 Azaldı - Son Dakika

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