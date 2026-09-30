Türkiye'nin dün elektrik üretimi 992 bin 100, tüketimi 972 bin 245 megavatsaat oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin dün elektrik üretimi 992 bin 100, tüketimi 972 bin 245 megavatsaat oldu

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Dün Türkiye'de elektrik üretimi 992 bin 100 megavatsaat, tüketimi ise 972 bin 245 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde yüzde 21,1 payla hidroelektrik santralleri ilk sırada yer alırken, Türkiye 20 bin 865 megavatsaat elektrik ihraç etti, 1140 megavatsaat ithal etti.

Türkiye'de dün günlük bazda 992 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 972 bin 245 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 109 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 956 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 992 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 972 bin 245 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,9 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 865 megavatsaat elektrik ihracatı, 1140 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeEnerjiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin dün elektrik üretimi 992 bin 100, tüketimi 972 bin 245 megavatsaat oldu - Son Dakika
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