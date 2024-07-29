Türkiye'nin Ekonomik Kalkınması İçin Nitelikli İstihdam Piyasası İhtiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Ekonomik Kalkınması İçin Nitelikli İstihdam Piyasası İhtiyacı

İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) tarafından yayınlanan istihdam raporunda, Türkiye'nin kapsayıcı bir ekonomik kalkınma serüveni için daha nitelikli ve dengeli bir istihdam piyasasına ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Rapor, mavi yakalı çalışan istihdamında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini de içeriyor.

29.07.2024 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) tarafından yayınlanan istihdam raporunda, Türkiye'nin kapsayıcı bir ekonomik kalkınma serüveni için daha nitelikli ve dengeli bir istihdam piyasasına ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) tarafından yayınlanan istihdam raporunda, "İstihdam anketinden elde edilen sonuçlara göre, firmalarda ciddi düzeyde bir ilave çalışan ihtiyacı bulunmaktadır. Rapor için gerçekleştirilen mülakat çalışmasına katılan bir imalat sanayi şirketi 'kalifiye (mavi yakalı) personel' ve 'vasıflı usta' bulmanın çok zor olduğunu, kriterleri gevşetmeye başladıklarını ifade etmektedir. Öyle ki usta kaynakçı 10 yıllık bir bankacıdan daha yüksek maaş almaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

İTOSAM'ın "İstihdamı Kazanmak: Firmaların Çalışan İstihdamında Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri" raporunda, Türkiye'nin kapsayıcı bir ekonomik kalkınma serüveni için daha nitelikli ve dengeli bir istihdam piyasasına ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Rapora göre mavi yakalı çalışan istihdamında yaşanan sorunlar arasında teknik eğitim sistemindeki yapısal sorunlar ve imaj-statü problemleri ön planda bulunuyor. Beyaz ve gri yakalı çalışanlarda ise yükseköğretim sistemindeki yapısal sorunlar ve teknolojik açık öne çıkıyor.

İstanbul'un Türkiye'deki toplam istihdamın yüzde 20'sini barındırdığına dikkat çekilen istihdam raporunda, işveren tarafından ilan edilmiş ve doldurulmayı bekleyen "açık işlerde" mavi yakalı mesleklerin ciddi bir hakimiyeti olduğu görülüyor.

Raporda, temelde zanaatkarlar, operatörler ve montajcılardan oluşan orta vasıflı mavi yakalı mesleklerdeki 'açık iş' payının işsiz payından daha yüksek olduğu belirtilerek, "İş beğenmeme olgusunun ülkemizde temelde bu mesleklerde yaşandığı söylenebilir. Bu mesleklerde özel olarak yaşanan sorunlar arasında ise mesleki eğitimdeki yapısal sorunlar, imaj-statü problemleri ve organizasyonel sorunlar yer almaktadır" tespiti yapıldı.

"Mavi yakalı çalışan ihtiyacı süreklilik arz ediyor"

Anket yapılan firmaların görüşleri rapora şöyle aktarıldı: "Lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir firma, mavi yakalı çalışan bulmada da mevcut mavi yakalı çalışanları elde tutmada da önemli sorunlar yaşadıklarını ifade etmiştir. Firmaya göre üniversite mezunları 'dört yıllık üniversite bitirdim, bu mavi yakalı işi nasıl yapayım' diye bir yaklaşım içinde olma eğilimindedir. Öte yandan, firmaya göre mevcut mavi yakalı çalışanlar da yüzde 10 gibi görece ufak bir ücret farklılığı nedeniyle toplu bir şekilde başka bir firmaya kolayca geçebilmektedir. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma ise mavi yakalı çalışan bulamadıklarını ifade etmektedir. Bu durumun özellikle İstanbul'da geçerli olduğunu ve bu nedenle üretimi belli oranda Anadolu'ya kaydırdıklarını ifade etmektedir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir firma ise gençlerin (mavi yakalı) işlere 'ilgi göstermediğini', vasıflı mavi yakalı çalışan bulmanın zor olmasının yanı sıra yetiştirecek eleman bulmakta da ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade etmiştir."

"Usta kaynakçı 10 yıllık bir bankacıdan daha yüksek maaş almaktadır"

İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve ankete katılan bir başka firmanın da "kalifiye (mavi yakalı) personel ve 'vasıflı usta' bulmanın çok zor olduğunu, bu nedenle kriterleri gevşetmeye başladıklarını ifade ettiğinin belirtildiği raporda, şöyle devam edildi: "Dahası, işe başlayanların bir kısmının da işi ağır bulmalarından dolayı 'üç-beş gün' çalıştıktan sonra işi bırakıp gittiklerini belirtmektedir. Yine, vasıflı çalışanları elde tutabilmek için 'her türlü problemlerini çözmeye' ve olabildiğince iyi ücret vermeye çalıştıklarını belirtmektedir. Öyle ki 'usta kaynakçı' 10 yıllık bir bankacıdan daha yüksek maaş almaktadır. Hizmetler sektöründe faaliyet gösteren bir firma da 'teknik personel' bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ve 'elemanların vasıf kazandıktan sonra yaptıkları ilk işin kaçmak' olduğunu ifade etmektedir. Firma vasıflı veya yetiştirilmek üzere mavi yakalı çalışan ihtiyacının süreklilik arz ettiğini belirtmektedir. Yine, başka bir firma da teknik alanlarda vasıflı eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtmektedir."

Raporun sonuç bölümünde ise "Çalışanlar-firmalar-toplum üçgeninde ortaya çıkan bu kaybet-kaybet-kaybet sarmalının kazan-kazan-kazan iklimine çevrilebilmesi için çok boyutlu ve kapsamlı bir istihdam stratejisinin, politikasının, planının geliştirilmesi ve atılacak kısa, orta, uzun vadeli somut adımların belirlenmesi, programlanması ve atılması gerekmektedir." denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Ekonomik Kalkınması İçin Nitelikli İstihdam Piyasası İhtiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
07:40 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı
07:13 Erdoğan YRP’li vekil için “Kafadan sıkıntısı var“ dedi, Erbakan’ın yanıtı sert oldu Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu
07:08 Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai İşte Meclis’ten geçen ilk 5 madde Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai! İşte Meclis'ten geçen ilk 5 madde
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
09:11 10 kişilik ekibin kanyon gezisi kabusa dönüştü 10 kişilik ekibin kanyon gezisi kabusa dönüştü
09:06 Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi
09:00 Felaketi yaşayan bölgede en zor gece Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş Felaketi yaşayan bölgede en zor gece! Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 10:29:01. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Ekonomik Kalkınması İçin Nitelikli İstihdam Piyasası İhtiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement