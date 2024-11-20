Türkiye'nin Elektrik İhtiyacı Yenilenebilir Enerjiden Karşılanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik İhtiyacı Yenilenebilir Enerjiden Karşılanıyor

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının rüzgar ve güneş enerjisiyle karşılandığını duyurdu.

20.11.2024 13:50
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptıkları hamlelerle hem elektrik sektörünün geliştiğini hem de büyük bir dönüşüme imza attıklarını belirterek, " Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını, sadece rüzgar ve güneş santrallerinden ürettiğimiz elektrik ile karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada ilk 11'e giren, Avrupa'da 5'nci olan Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü, 19 bin 5 megavata yükselerek, toplam kurulu güçten yüzde 16,6 pay aldı.

Türkiye'de yılın ilk 10 ayında toplam 289 milyon 406 bin megavatsaat elektrik üretildi. Yerli kaynaklardan elde edilen elektrik üretimi ise 178 milyon 482 bin megavatsaat ile yüzde 61,7'lik bir orana ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran, yüzde 57,1 olarak gerçekleşmişti.

Güneşin kurulu güçteki payı yüzde 16,6'ya çıktı

Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisinde kurulu gücün kaynaklara dağılımına bakıldığında güneş enerjisi 19 bin 5 megavat oldu. Geçen yılın ekim ayında yüzde 10,5 olarak kaydedilen güneşin toplam kurulu güç içindeki oranı geçen ekim ayında yüzde 6,1 artarak yüzde 16,6'ya yükseldi.

Elektrik talebi her yıl ortalama yüzde 4,4 arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Türkiye'nin elektrik talebinin son 20 yılda her yıl ortalama yüzde 4,4 arttığını belirterek, halihazırda 335 milyon megavatsaate yükseldiğini kaydetti.

Bu talep artışını karşılamak amacıyla altyapıya kamu ve özel sektör olarak büyük yatırım yaptıklarını vurgulayan Bayraktar, "Yaptığımız hamlelerle hem elektrik sektörü geliştiriyor hem de büyük bir dönüşüme imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneş ve rüzgar 31 bin megavat ulaştı

Bayraktar, 2000'li yılların başında rüzgar ve güneş kurulu gücünün neredeyse sıfırdan günümüzdeki 31 bin megavat seviyesinin üzerine ulaştığına dikkati çekerek, "Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını, sadece rüzgar ve güneş santrallerinden ürettiğimiz elektrik ile karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, ekim ayı elektrik üretim verilerine ilişkin "Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını, sadece rüzgar ve güneş santrallerinden ürettiğimiz elektrik ile karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Elektrik İhtiyacı Yenilenebilir Enerjiden Karşılanıyor - Son Dakika

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