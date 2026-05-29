Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 125 Bin 410 Megavata Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 125 Bin 410 Megavata Ulaştı

29.05.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanı, güneş enerjisinin gücünün artarak hidrolik gücü geçeceğini duyurdu.

TÜRKİYE'nin elektrik kurulu gücü, nisan ayı sonu itibarıyla 125 bin 410 megavata yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla yükselişini sürdürerek 125 bin 410 megavata ulaştı. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ine karşılık gelen 78 bin 377 megavatlık bölümünü yenilenebilir enerji kaynakları oluştururken, yerli kaynakların payı yüzde 71,7 olarak gerçekleşti. Nisan sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücü 26 bin 769 megavata yükselirken, toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 21,3'e çıktı. Rüzgar enerjisinin kurulu gücü ise 15 bin 75 megavat, payı da yüzde 12 olarak kaydedildi. Güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 41 bin 844 megavata ulaşırken, toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 33,3 oldu. Böylece Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün üçte biri yalnızca güneş ve rüzgar enerjisinden oluştu.

Kurulu güç dağılımında hidroelektrik santralleri 32 bin 338 megavat ile ilk sırada yer alırken, doğal gazın kurulu gücü 25 bin 13 megavat olarak hesaplandı. Yerli kömürün kurulu gücü 11 bin 565 megavat, ithal kömürün kurulu gücü ise 10 bin 456 megavat oldu. Biyokütle kaynaklı kurulu güç 2 bin 396 megavat, jeotermal kaynaklı kurulu güç ise bin 798 megavat olarak kayıtlara geçti.

'YENİ BİR REKORA DAHA İMZA ATACAĞIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik kurulu gücünün artmaya devam ettiğini belirterek, "2035 Net Sıfır Emisyon hedefimize önemli bir katkı sağlayan yenilenebilir enerji, kurulu gücümüz içerisinde giderek daha fazla yer ediniyor. Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. 2024 yılında devreye aldığımız rüzgar ve güneş santralleri ile bir rekor kırmıştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştireceğimiz 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni ile inşallah bu alanda yeni bir rekora daha imza atacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 125 Bin 410 Megavata Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Bunu kimse beklemiyordu Sergen Yalçın’ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor
Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:43:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 125 Bin 410 Megavata Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.