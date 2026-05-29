Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 125 Bin 410 Megavata Ulaştı

TÜRKİYE'nin elektrik kurulu gücü, nisan ayı sonu itibarıyla 125 bin 410 megavata yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla yükselişini sürdürerek 125 bin 410 megavata ulaştı. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ine karşılık gelen 78 bin 377 megavatlık bölümünü yenilenebilir enerji kaynakları oluştururken, yerli kaynakların payı yüzde 71,7 olarak gerçekleşti. Nisan sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücü 26 bin 769 megavata yükselirken, toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 21,3'e çıktı. Rüzgar enerjisinin kurulu gücü ise 15 bin 75 megavat, payı da yüzde 12 olarak kaydedildi. Güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 41 bin 844 megavata ulaşırken, toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 33,3 oldu. Böylece Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün üçte biri yalnızca güneş ve rüzgar enerjisinden oluştu.

Kurulu güç dağılımında hidroelektrik santralleri 32 bin 338 megavat ile ilk sırada yer alırken, doğal gazın kurulu gücü 25 bin 13 megavat olarak hesaplandı. Yerli kömürün kurulu gücü 11 bin 565 megavat, ithal kömürün kurulu gücü ise 10 bin 456 megavat oldu. Biyokütle kaynaklı kurulu güç 2 bin 396 megavat, jeotermal kaynaklı kurulu güç ise bin 798 megavat olarak kayıtlara geçti.

'YENİ BİR REKORA DAHA İMZA ATACAĞIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik kurulu gücünün artmaya devam ettiğini belirterek, "2035 Net Sıfır Emisyon hedefimize önemli bir katkı sağlayan yenilenebilir enerji, kurulu gücümüz içerisinde giderek daha fazla yer ediniyor. Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. 2024 yılında devreye aldığımız rüzgar ve güneş santralleri ile bir rekor kırmıştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştireceğimiz 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni ile inşallah bu alanda yeni bir rekora daha imza atacağız" dedi.