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Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 7 arttı - Son Dakika

Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 7 arttı

01.02.2022 13:52
Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 7 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,05 artarak 28 milyar 602 milyon 195 bin kilovatsaat oldu.

Türkiye'nin elektrik tüketimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,05 artarak 28 milyar 602 milyon 195 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 11 milyon 172 bin kilovatsaatle 18 Ocak'ta, en düşük tüketim ise 755 milyon 89 bin kilovatsaatle 1 Ocak'ta gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, ocakta yıllık bazda yüzde 7,05 artarak 28 milyar 602 milyon 195 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 6,48 artarak 28 milyar 556 milyon 75 bin kilovatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 26,6'sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 16,2'si ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,8, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 21 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Elektrik ihracatı yüzde 159 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla 6 kattan fazla artarak 65 milyon 624 bin kilovatsaatten 471 milyon 688 bin kilovatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 159 artarak 425 milyon 317 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın ocak ayında 164 milyon 259 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Türkiye'de geçen yıla göre daha sert geçen kış ayları ve soğuk havaların etkisiyle elektrik tüketiminde artış görülüyor. Bu dönemde şiddetli kar yağışının konutlarda ısınma ihtiyacını artırması ve evlerde geçirilen vaktin artması elektrik ve doğal gaz tüketimine yansıyor.

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Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 7 arttı - Son Dakika Ekonomi


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