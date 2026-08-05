Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 216 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 194 bin 214 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 844 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 564 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 216 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 194 bin 214 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 480 megavatsaat elektrik ihracatı, 1824 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.