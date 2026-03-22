Türkiye'nin Elektrik Üretimi Ocakta Artış Gösterdi

22.03.2026 09:18
Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 31 milyon 259 bin 275 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 27'si doğal gaz, yüzde 22,7'si ithal kömür, yüzde 16,6'sı rüzgar, yüzde 13,5'i hidrolik, yüzde 11'i linyit ve yüzde 3,4'ü jeotermal santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 5,6 artarak 26 milyon 148 bin 333 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 39,6'sı sanayi, yüzde 30,9'u mesken ve yüzde 26,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,1, tarımsal faaliyetlerin payı ise yaklaşık yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 52 milyon 22 bin 27'ye ulaştı.

Bu dönemde sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2,3, kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2 ve tarımsal faaliyet tüketicileri sayısında yaklaşık yüzde 1,8 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yüzde 1,8 artarak 99 bin 255 megavat oldu.

Kurulu gücün yaklaşık yüzde 24'ünü barajlı hidrolik, yüzde 24'ünü doğal gaz, yüzde 14,8'ini rüzgar, yüzde 10,5'ini ithal kömür ve yüzde 10,3'ünü linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Kaynak: AA

