Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 765 bin 960 MWh elektrik üretildi, 751 bin 816 MWh tüketildi.

07.10.2024 10:16
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Türkiye'de dün günlük bazda 765 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 816 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 890 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 462 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 765 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 816 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,5 ile doğal gaz ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 273 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 130 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

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