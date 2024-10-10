Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 548 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 155 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 541 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 98 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 548 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 155 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile ithal kömür ve yüzde 13,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 914 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 528 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.