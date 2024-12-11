Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 964 bin MWh elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin MWh olarak gerçekleşti.

11.12.2024 10:47
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Türkiye'de dün günlük bazda 963 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 976 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 682 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 970 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 963 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 976 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,5 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 332 megavatsaat elektrik ihracatı, 347 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

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