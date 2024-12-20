Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 1 milyon 33 bin MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 17 bin MWh oldu.

20.12.2024 10:46
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 33 bin 183 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 17 bin 853 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 834 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 479 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 33 bin 183 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 17 bin 853 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 664 megavatsaat elektrik ihracatı, 334 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

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