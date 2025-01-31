Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 1 milyon 7 bin 45 MWh, tüketim ise 995 bin 399 MWh oldu.

31.01.2025 10:47
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 7 bin 45 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 399 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 508 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 536 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 7 bin 45 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 399 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,1 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 12,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 931 megavatsaat elektrik ihracatı, 412 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

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