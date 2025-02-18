Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 986 bin 777 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 972 bin 676 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 764 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 275 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 986 bin 777 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 972 bin 676 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 10,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 773 megavatsaat elektrik ihracatı, 673 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.