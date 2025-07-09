Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

????? Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 130 bin 113 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 119 bin 97 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 299 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 294 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 130 bin 113 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 119 bin 97 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 138 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 131 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.