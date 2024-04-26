Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artıyor

Türkiye\'nin elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların paylarının arttığını bildirdi. Mart 2023'te elektrik üretiminin yüzde 35,7'si yenilenebilir enerjiden karşılanırken, geçen ay bu oran yüzde 49,3'e çıktı. Ayrıca, elektriğin geçen yıl martta yüzde 51,3'ü yerli kaynaklardan üretilirken, geçen ay bu oran yüzde 63,6'ya yükseldi.

26.04.2024 13:50
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların paylarının arttığını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak ekonomimizi güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar'ın paylaştığı infografikte, Mart 2023'te elektrik üretiminin yüzde 35,7'sinin yenilenebilir enerjiden karşılandığı belirtilirken geçen ay bu oranın yüzde 49,3'e çıktığı kaydedildi.

İnfografikte ayrıca elektriğin geçen yıl martta yüzde 51,3'ünün yerli kaynaklardan üretildiği aktarılırken, geçen ay bu oranın yüzde 63,6'ya yükseldiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artıyor - Son Dakika

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