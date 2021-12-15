Türkiye'nin en büyük barajının yapımında yüzde 91 seviyesine ulaşıldı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı ve HES projesinin santral binasında 300 tonluk jeneratör, 2 adet dev vinç yardımıyla yerine konuldu. Çalışmaların devam ettiği baraj inşaatında yüzde 91 seviyesine ulaşıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı inşaatında gövde beton çalışmaları 275 metreye ulaşarak geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Baraj inşaat çalışmaları kapsamında elektromekanik teçhizat işleri de devam ederken, santral binasında her birinin kaldırma kapasiteli 230 ton olan 2 adet tavan vinci kullanılıyor. Ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan kaldırma kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalışıyor. Ünite-1'e ait 300 ton ağırlığındaki Jeneratör Robotu 2 vinçin senkronize olarak çalıştırılmasıyla dev jeneratörün çalışacağı pitine indirildi. Bu işlemin görüntüleri DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

2021 yılının sonunda su tutma işlemi başlaması planlanan dev barajın, 24 Haziran 2021 tarihinde gövde beton çalışmaları tamamlandı. Yıl sonu su tutma planlaması doğrultusunda enerji yapıları, şalt sahası, enerji kırıcı havuz, kuyruksuyu barajı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve tünel dolusavaklarda inşaat faaliyetleri ile mansap düzenleme çalışmaları devam ediyor. 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan Yusufeli Barajı genelinde şu an için yaklaşık yüzde 88'lik fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda.

Son beton Cumhurbaşkanından

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 milyon metreküp beton hacmine ulaşıldı. Gövdenin son betonunu temsili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dökmesi planlanıyor.

Türkiye'nin en yüksek barajı

Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip.

2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek. - ARTVİN