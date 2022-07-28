Kemer, turizmde hareketli günler yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kemer, turizmde hareketli günler yaşıyor

28.07.2022 15:13
Kemer, turizmde hareketli günler yaşıyor

Türkiye'nin en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından olan Antalya'nın Kemer ilçesi, yaz sezonunu iyi geçiriyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından olan Antalya'nın Kemer ilçesi, yaz sezonunu iyi geçiriyor. Bölgedeki doluluk oranları turizmcileri sevindirirken, bölge esnafı da doluluklardan ve kentte yaşanan turizm yoğunluğundan memnun.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle sezona endişeli girdiklerini belirterek, özellikle 9 günlük bayram tatili ile Kemer'de büyük bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

"Farklı pazarlardan gelen misafirlerimiz ile Kemer hareketli günler yaşıyor"

Kemer'de güzel bir yaz sezonu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, "Bölgemizde doluluklar iyi gidiyor. Otellerimiz dolu. Dolulukların Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği görülüyor. Gelen misafirlerimiz Kemer'de güzel bir tatil yaşarken, çarşılarımız da çok hareketli. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle sezona endişeli girmiştik. Bunun yanında özellikle akaryakıt zamları ve artan maliyetler nedeniyle iç turizmde sıkıntılar yaşanacağını biliyorduk. Her şeye rağmen özellikle farklı pazarlardan gelen misafirlerimiz ile Kemer hareketli günler yaşıyor" dedi.

"Rus misafirlerimiz Kemer'i tercih ediyorlar"

Başkan Topaloğlu, son dönemde Kemer'de Avrupalı turist sayısının da arttığına dikkat çekerek, "Kemer, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş öncesi bu iki ülkeden gelen misafirlerin ilk iki sırayı aldığı yerdi. Ancak savaş sonrası bu iki ülkeden gelen misafir sayısı düştü. Ukrayna zaten yok gibi. Rusya'dan Antalya'ya gelen uçak sayısı artıyor. Rus misafirlerimiz de Kemer'i tercih ediyorlar. Bunun dışında özellikle İngiliz, İskandinav ülkelerinden gelen misafirlerimiz de Kemer'i tercih ediyorlar. Alman misafir sayısındaki artış da bizleri sevindiriyor" diye konuştu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Türk ve Rus iş insanları Antalya'da buluştu Türk ve Rus iş insanları Antalya'da buluştu Vali Yazıcı, tarımsal üretim yapan firmaları ziyaret etti Vali Yazıcı, tarımsal üretim yapan firmaları ziyaret etti
Kaynak: İHA

Antalya, Rusya, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kemer, turizmde hareketli günler yaşıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
13:38 Onlarca ineğin ördekten korkup kaçması görenleri gülümsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:25:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kemer, turizmde hareketli günler yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement