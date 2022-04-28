Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını belli oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını belli oldu

28.04.2022 11:33
Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını belli oldu

Bu yıl 12ncisi yayınlanan Türkiye'nin 'En Güçlü 50 İş Kadını Listesi', iş dünyasında yeniliklere açık, analitik düşünen ve hedef odaklı kadın liderleri bir araya getirdi.

Bu yıl 12ncisi yayınlanan Türkiye'nin 'En Güçlü 50 İş Kadını Listesi', iş dünyasında yeniliklere açık, analitik düşünen ve hedef odaklı kadın liderleri bir araya getirdi. Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı da Türkiye'nin en güçlü kadınları arasında yerini aldı.

Liste hazırlanırken; şirketin büyüklüğü, global ekonomideki yeri, şirketin performansı, kurum yöneticisinin nasıl bir yolda ilerlediği hem ülkesinde hem dünyada sosyal-kültürel kalkınmaya olan etkisi baz alındı. Fortune Türkiye bu ay yayınladığı sayısında, ulusal ve uluslararası pazarda birçok başarıya ulaşan, Türkiye'yi temsil eden iş kadınlarının başarılarını ve güçlerini vurguladı.

Dr. Aslı Elif Tanuğur kendi girişimcilik hikayesinden bahsetti

Girişimcilik hikayesinden bahseden Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Bir kadın girişimci olarak, bu değerli iş kadınlarıyla aynı listede yer almaktan gurur duyuyorum. 20 yılı aşkın süredir arı ürünleri üzerine çalışıyorum. Ancak, propolis ile tanışmamın çok ilginç bir hikayesi var. Oğlum yaşadığı bağışıklık problemi nedeniyle, çok sık ateşleniyordu. Uzun bir süre çare bulunamadı. En sonunda, tek tedavinin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunda karar kılındı. Doktorumuz tarafından, propolis ve arı sütü tavsiyesi gelince, bu ürünleri aramaya başladık ve bir arıcıdan propolis ve arı sütü üretmesini rica ettik. Literatürden yaptığım araştırmalarla, balmumuyla karışık sert formda olan ham propolisin sıvı forma dönüşmesi gerektiğini gördüm. Sonrasında kendi özütlediğim propolisi çocuğuma vermeye başladıktan 6 ay sonra, bağışıklık hücrelerinin sayısının iki katına çıktığını gördük. Ben; bu doğal şifayı her çocuk ve her yetişkin tüketebilsin diye, bu ürünleri ülkemizde üretmeye karar verdi" dedi.

"Propolis konusunda Türkiye'de ilk ve tek Ar-Ge merkeziyiz"

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Dr. Aslı Elif Tanuğur, "İTÜ Arı Teknokent'te, ham propolisin ham katı halden özütlenerek sıvı formata dönüştürülmesi projesi çerçevesinde ilk çalışmalarımıza başladık. Amacımız, ürünlerimize hiçbir katkı maddesi koymadan ve besin değerini bozmadan tüketiciye ulaştırmak oldu. Bugüne kadar da bu şekilde amacımızdan sapmadan ilerledik. Bugün baktığımızda, Türkiye'nin en büyük yerli İnovasyon ödüllü Anadolu propolisi üreticisiyiz. Ayrıca Propolis konusunda Türkiye'de ilk ve tek Ar-Ge merkeziyiz. Propolis olarak; propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal ürünlerinin yanında, bu ürünlerden oluşan inovatif katma değerli; şurup, boğaz spreyi, shot ve cilt bakım ürünleri gibi inovatif, katma değerli yeni ürünler üretiyoruz. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi mükemmeliyet Merkezi'nde tüm ürünlerimizin analizlerini gerçekleştiriyoruz. 5 bin sözleşmeli arıcımız, 550 bin arı kovanımız, 10 bin 500 metrekarelik tesisimiz ve 185 kişilik uzman kadromuz ile Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şu an geldiğimiz noktada, ülkemizde daha önce üretilmeyen, Anadolu arı ürünlerini; Kıbrıs, Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Katar, Fransa, Almanya, İsveç, Avusturya, Belçika, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere, Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD gibi 17 farklı ülkeye de ihraç ediyoruz. Böylece, ülkemiz için de ekonomik bir katma değer sağlıyoruz. Daha önümüzde gidecek çok yolumuz var. Anadolu propolisini bir Dünya markası yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kadın istihdamı sağlanmalı"

Listede olmaktan gurur duyduğunu belirten Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Bu listede bir kadın girişimci olarak bulunmak beni çok gururlandırdı. Daha önümüzde gidilecek çok yol var. Kadınların çalışma hayatına katılması demek dünya ekonomisinin büyümesi demektir. Bu nedenle hem ülkemizin hem de dünyanın gelişebilmesi için kadınlar her alanda yer almalıdır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Fortune Türkiye, Girişimcilik, Hamster Coin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını belli oldu - Son Dakika


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