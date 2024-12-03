Türkiye'nin Enerji Depolama Potansiyeli Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Enerji Depolama Potansiyeli Yükseliyor

EDEDER Başkanı Can Tokcan, Türkiye'nin enerji depolama sektörüne bankaların ilgisini artırdığını açıkladı.

03.12.2024 14:47
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Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Başkanı (EDEDER) Can Tokcan, Türkiye'nin enerji depolama sektörüne Almanya, Japonya ve Çin bankalarının ilgi duyduğunu belirterek, "2025'in ilk çeyreğinde yatırım kararlarının hızlandığı bir ufuk var. 2026 başında ilk büyük ölçekli depolama sistemlerini devrede görmüş oluruz diye tahmin ediyorum." dedi.

Tokcan, Ankara'da gazetecilere depolama teknolojileri ve bu alandaki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

EDEDER olarak katma değeri Türkiye'de yaratmak, ihracat yapmak ve cari açığın azalmasına katkıda bulunmak istediklerini kaydeden Tokcan, dernek üyeleri arasında sistem üreten, yatırım yapan, yazılım ve teknoloji geliştiren, depolama sistemlerinin bakım ve işletmesini yapan şirketler bulunduğunu aktardı.

Tokcan, "Hep beraber iş yapmayı, dünyaya bu teknolojiyle yayılmayı düşündük. Ondan dolayı böyle bir dernek kurduk. Derneğimiz yeni bir dernek. Bakanlıkla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile çalışıyoruz. İşin mevzuat tarafından tutun, üretim ayağına, teknoloji transferine kadar her alanda çalışıyoruz." diye konuştu.

"Batarya sektörünün desteklenmesi lazım"

Dünyada batarya üretimi için kullanılan lityum karbonatın yüzde 80'inin Çin'den tedarik edildiğine işaret eden Tokcan, Türkiye'de hücre üretimi, hücrelerden modül üretimi, depolama sistemi, bataryaların geri dönüşümü gibi alanlarda çeşitli firmaların kabiliyetinin bulunduğunu ve bunların kolaylıkla yapılabildiğini dile getirdi.

Tokcan, Türkiye'de sektörün mevcut kabiliyetlerinin daha da gelişmesi için desteğe ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayiyle ilgili de birtakım tecrübelerimiz oldu geçmişte. Oradaki geçmişten gelen millileşme hamlelerini de biliyorum. Gelişmiş olmasının sebebi, stratejik olarak gelişmesinin desteklenmiş olmasından. Bataryada da aynı şekilde desteklenmesi lazım. Büyük pazarlara erişilmesi lazım. Dolayısıyla bizim Türkiye'deki oyuncuların yurt dışındaki pazara erişiminin desteklenmesi lazım ki o geri gelip burada daha ciddi yatırımlara dönüşmeye başlasın."

"Türkiye, depolamada Avrupa için parlayan bir yıldız"

Tokcan, son yıllarda Çin'e yönelik yaptırımlardan dolayı Türkiye'nin Avrupa'da öneminin giderek arttığına dikkati çekerek, "Çin'e yaptırımlardan dolayı, Türkiye, Avrupa'da herkes için artık parlayan yıldız. Özellikle enerji alanında herkes şu anda Türkiye'ye yönelmeye çalışıyor. Böyle bir ortamda biz bunu fırsat haline getirebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Depolamanın dünyada yeni bir konu olmasına rağmen Türk firmalarının bu konuda zamanında yatırımlarla teknolojiyi ilk andan itibaren geliştirmeye çalıştığını ve ihracat yaptığını belirten Tokcan, "Dünyada depolama çok yeni ve stratejik olarak yönetilmesi gereken bir konu. Bu alanda kim hızlı aksiyon alıp hızlı yatırımlar yaparsa daha hızlı yol alır. 2025'in ilk çeyreğinde yatırım kararlarının hızlandığı bir ufuk var. 2026 başında ilk büyük ölçekli depolama sistemlerini devrede görmüş oluruz diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tokcan ayrıca Türkiye'de elektrik tüketimi yüksek olan mesken abonelerinin şubat ayında sübvansiyon dışına çıkarılması planının depolama yatırımlarını teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Enerji Depolama Potansiyeli Yükseliyor - Son Dakika

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