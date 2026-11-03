Türkiye'nin fındık ihracatı 2 ayda 494 milyon 569 bin 699 dolara ulaştı

Türkiye, 2026-2027 fındık ihracat sezonunun 2 ayında 494 milyon 569 bin 699 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 49 bin 410 ton fındık satıldığı, karşılığında 494 milyon 569 bin 699 dolar girdi sağlandığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 30 bin 768 ton fındık ihracatından ise 344 milyon 67 bin 537 dolar gelir elde edildiği kaydedildi.