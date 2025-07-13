Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye\'nin gıda devi konkordato ilan etti
13.07.2025 13:50
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Küresel ekonomik kriz Türkiye'de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma Alanya'daki otel ve restoranlara gıda tedarik eden Gülhanlar Güven Gıda oldu. 2009 yılından beri hizmet veren şirket konkordato ilan ederken, Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi alacaklılara konkordato talebine 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanıdı.

Türkiye'de de etkili olan küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son şirket Gülhanlar Güven Gıda oldu.

3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

2009 yılından beri Alanya'daki otel ve restoranlara gıda tedarik eden dev şirket konkordato ilan etti. Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortakları için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti

ÖNEMLİ TEDBİRLER ALINDI

Geçici mühlet kararı kapsamında, şirketin mal varlığını koruma altına almak amacıyla önemli tedbirler alındı. Mahkeme izni olmaksızın taşınmaz devirleri, rehin işlemleri, kefalet gibi tasarruflar geçici olarak yasaklandı. Şirketin taşınmazları ve motorlu taşıtlarına ilişkin devir ve temlik işlemleri ile ayni ve şahsi hak tesisleri de durduruldu.

REHİNLİ MALLARIN SATIŞI DURDURULDU

Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, geçici mühlet süresince her türlü icra takibi, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri askıya alındı. Hacizli araç ve ekipmanlar, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için haciz şerhiyle birlikte geçici olarak şirkete teslim edildi. Rehinli alacaklar için takip işlemleri sürecek olsa da, rehinli malların satışı durduruldu.

Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Mahkeme, alacaklılara konkordato talebine 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanıdı. Bu sürede yapılacak başvurularda konkordato koşullarının oluşmadığı somut delillerle ortaya konulursa, mahkeme geçici mühlet kararını iptal edebilecek.

İş Dünyası, Türkiye, 3-sayfa, Ekonomi, Alanya, Finans, Son Dakika

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