Türkiye'nin Gıda İhracatı 4,8 Milyar Dolar - Son Dakika
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Türkiye'nin Gıda İhracatı 4,8 Milyar Dolar

10.06.2026 10:45
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Türkiye, ocak-mayıs döneminde gıda ürünleriyle 4,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'den ocak-mayıs döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 211 ülke ve serbest bölgeye 4,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, ayçiçek yağı, çikolata ve kakaolu ürünler, makarna, bisküvi ve gofret, şekerleme çeşitleri ile buğday unu gibi temel gıda kalemlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, ocak-mayıs döneminde 4,8 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Sektörün miktar bazındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 gerilerken değer bazında yüzde 7,1 düşüş gerçekleşti.

Ürün grupları bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artışla 551,3 milyon dolara yükselen ayçiçek yağı, ihracatta ilk sırada yer aldı.

Ülke bazında 560,2 milyon dolarlık ihracat yapılan Irak'taki yüzde 28'lik düşüşün etkisiyle Orta Doğu pazarında yüzde 13,8'lik gerileme yaşandı. İran'a yapılan ihracat ise ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6 artışla 147,1 milyon dolara yükseldi.

İran, Türkiye'nin toplam hububat sektörü ihracatında ilk 6 ülke arasında yer aldı.

Tarımsal ürünlerde yüksek üretim bekleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, mayıs ayında takvim etkisinden kaynaklanan 6 eksik iş gününün aylık ihracat performansını sınırladığını ancak gıda sanayisinin küresel rekabet gücü ve pazar esnekliğiyle stratejik cazibesini koruduğunu belirtti.

Küresel ölçekte yaşanan maliyet ve hacim baskısına karşı sektörün en büyük güvencesinin, bu yıl tarımsal üretimde beklenen yüksek üretim rakamları olduğunu belirten Uysallı, "TÜİK'in tahminlerinde buğdayda yüzde 26,7'lik, kırmızı mercimekte yüzde 54,1'lik ve ayçiçeğinde yüzde 16,2'lik yükselişe işaret eden rekor rekolte öngörüleri, un, makarna, bitkisel yağ ve bakliyat sanayimiz için hayati bir hammadde arzı oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Gıda İhracatı 4,8 Milyar Dolar - Son Dakika

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