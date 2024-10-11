Türkiye'nin GSMH'sı 2023'te 26 Trilyon Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin GSMH'sı 2023'te 26 Trilyon Lira

2023'te Türkiye'nin GSMH'sı 26 trilyon liraya ulaşırken, mali olmayan şirketlerin payı yüzde 58,3.

11.10.2024 10:47
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Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası (GSMH) 2023 yılında 26 trilyon 278 milyar 895 milyon 983 bin lirayı bulurken, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değer içinde yüzde 58,3'lük paya sahip oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "Kurumsal Sektör Hesapları" bültenini yayımladı.

Buna göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı sağlayan sektör olarak öne çıktı. Toplam katma değerin yüzde 58,3'ü bu şirketler tarafından üretildi. Bu oran, 2022'de yüzde 59,3 seviyesinde bulunuyordu.

Bu sektörü yüzde 27,4 ile hane halkı, yüzde 10,6 ile genel devlet ve yüzde 3,7 ile mali şirketler takip etti.

GSMH, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 76,8 artarak 26 trilyon 278 milyar 895 milyon 983 bin lira olurken, toplam gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl toplam ekonomi için yüzde 26,6 olarak hesaplandı.

Bu oran, mali olmayan şirketler için yüzde 15,1, hane halkı için yüzde 6, mali şirketler için yüzde 3,5 ve genel devlet için yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti.

Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2022'de yüzde 10,5 iken, 2023 yılında yüzde 9,1 olarak hesaplandı.

Toplam ekonomi, 2022 yılında GSYH'nin yüzde 5'i, geçen yıl da yüzde 3,4 ile net borç alan pozisyonda oldu.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin GSMH'sı 2023'te 26 Trilyon Lira - Son Dakika

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