Türkiye'nin GSYH'si 4. Çeyrekte %41,4 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin GSYH'si 4. Çeyrekte %41,4 Arttı

02.03.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, 2022'nin 4. çeyreğinde GSYH'nın yüzde 41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahmini geçen yılın 4. çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 41,4 yükselerek 18 trilyon 467 milyar 295 milyon liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, cari fiyatlarla yüzde 41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar 295 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla dolar bazında ise 438 milyar 605 milyon oldu.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları

Hane halkı nihai tüketim harcamaları, 2025'te bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre, yüzde 4,1 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 54,4 oldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,2 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,4 artış kaydetti.

Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, geçen yıl mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,3 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,3 azalış, ithalatı ise yüzde 3,8 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinde artış

İş gücü ödemeleri 2025'te bir önceki yıla göre, yüzde 40,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 yükseldi. İş gücü ödemeleri, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 36,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 artış kaydetti.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı, 2025'te yüzde 36,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2024'te yüzde 43,1 iken, geçen yıl yüzde 44,1'e yükseldi.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYHCari fiyatlarla GSYHGSYH Zincirlenmiş HacimDeğişim oranı

(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(2009=100)(yüzde)
2024 1. Çeyrek9.075.604293.781207,15,3
2024 2. Çeyrek10.142.412314.092217,72,3
2024 3. Çeyrek12.307.887370.600246,22,8
2024 4. Çeyrek13.061.323379.781251,43,2
2024 Yıllık44.587.2251.358.255230,63,3
2025 1. Çeyrek12.524.736346.561212,12,5
2025 2. Çeyrek14.556.835377.011227,84,7
2025 3.Çeyrek17.472.040434.143255,73,8
2025 4. Çeyrek18.467.295438.6052603,4
2025 Yıllık63.020.9061.596.320238,93,6
- Sektörler
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2025 1. Çeyrek2025 2. Çeyrek2025 3. Çeyrek2025 4. Çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık-0,1-5-12,4-7,2
Sanayi-1,56,16,50,9
İmalat sanayisi-2,377,60,9
İnşaat8,511,314,18,6
Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri1,65,96,54,2
Bilgi ve iletişim5,7710,18,9
Finans ve sigorta faaliyetleri-1,12,111,14,1
Gayrimenkul faaliyetleri1,21,74,33,5
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri2,35,64,53,7
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri1,1-1,62,41,7
Diğer hizmet faaliyetleri4,32,27,23,8
Sektörler toplamı2,24,93,12,6
Vergi-sübvansiyon4,52,79,79,5
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)2,54,73,83,4
(Bitti)
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin GSYH'si 4. Çeyrekte %41,4 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas

11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:54
Savaşın ortasında kalıp Türkiye’ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
10:51
ABD’li senatör: ’İran’ın nükleer tesisleri yok edildi’ diyen Trump değil miydi
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:01
“Yenilmez Uçak“ Kuveyt’te düştü İki ihtimal var
"Yenilmez Uçak" Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:01:53. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin GSYH'si 4. Çeyrekte %41,4 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.