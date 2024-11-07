Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 949 bin 788 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 352 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 679 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 169 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 949 bin 788 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 352 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dün 16 bin 187 megavatsaat elektrik ihracatı, 1762 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.