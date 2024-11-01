Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yüzde 13,8 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yüzde 13,8 Arttı

Ocak-eylül döneminde ham çelik üretimi 27,9 milyon ton ile geçen yıla göre yüzde 13,8 yükseldi.

01.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artarak 27,9 milyon tona yükseldi.

AA muhabirinin, Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) edindiği bilgiye göre, eylülde ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 yükselerek 3,1 milyon tona çıktı. Ocak-eylül döneminde ise üretim yüzde 13,8 artışla 27,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi eylülde yüzde 0,8 artarak 2,9 milyon tona çıkarken ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 azaldı ve 27,8 milyon tona geriledi.

Çelik ürünleri ihracatı miktar ve değer olarak arttı

Çelik ürünleri ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 17,7 artışla 1,3 milyon ton, değer yönünden yüzde 16,7 yükselişle 908,2 milyon dolar oldu.

İhracat, ocak-eylül döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 31,6 yükselişle 9,8 milyon tona, değer bazında da yüzde 18,2 artışla 7,2 milyar dolara çıktı.

İthalat 9 ayda azaldı

İthalat eylülde geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 4,8 artışla 1,3 milyon tona yükselirken değer yönünden yüzde 5,8 düşüşle 1 milyar dolara geriledi.

Ocak-eylül döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 12,5 azalışla 11,9 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 19 gerileyerek 9,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde yüzde 52 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,9 seviyesine yükseldi.

Dış ticaret dengesinde yıl sonu hedefi en az yüzde 90

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığı tarafından ocak ayında filmaşin ithalatına yönelik alınan koruma tedbiri kararının ürün ithalatında yüzde 57,5 gerilemeye yol açtığını, ihracatında ise ölçek ekonomisi sebebiyle yüzde 71 artışı beraberinde getirdiğini söyledi.

Buna karşılık, yassı sıcak ürünlerin ithalatının aynı kaldığını vurgulayan Yayan, şunları kaydetti:

"Ekimden itibaren, yassı ürün ithalatının da kademeli bir şekilde azalma eğilimi içerisine girmesiyle hala yüzde 75 seviyelerindeki ihracatın ithalatı karşılama oranının yıl sonuna kadar yüzde 90'ın, 2025'te ise tekrar yüzde 100'ün üzerine çıkma ihtimali belirdi. Bu yönde atılacak adımlarla çelik sektörü yeniden ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına önemli destek veren sektörler arasındaki konumunu güçlendirecektir."

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yüzde 13,8 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
12:27 Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:53 Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
18:57 Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler’i yerden yere vurdu Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler'i yerden yere vurdu
18:24 Galatasaray’ın yıldızı Real Madrid yolcusu Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu
18:11 Mahizer’den tatlı sohbet ve Züleyha’dan mini konser Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser
18:02 Ekrem İmamoğlu’ndan Esenyurt’ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı ’Sizinle uğraşacağım’ dedi Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi
17:50 Montella’dan çok konuşulacak Icardi itirafı Montella'dan çok konuşulacak Icardi itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 13:15:06. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yüzde 13,8 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.