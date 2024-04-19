Türkiye'nin hamsi ihracatı bu sezon yüzde 33 artışla 9 milyon 477 bin 178 dolara ulaştı.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den, 1 Eylül 2023'te başlayıp 15 Nisan 2024'te sona eren avlanma sezonunda 21 ülkeye hamsi ihraç edildi.
1 Eylül 2022-15 Nisan 2023'te 7 milyon 135 bin 114 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatında gelir, bu sezonun aynı döneminde yüzde 33 artarak 9 milyon 477 bin 178 dolara ulaştı. İhracat miktarı ise yüzde 101 artışla 2 bin 745 ton olarak gerçekleşti.
İklimsel faktörler nedeniyle rekoltenin beklentilerin altında kalmasına rağmen ihracat sezonunun artışla kapandığı hamsiye en çok talep, Belçika, Fransa ve Almanya'dan geldi.
Bu sezon Belçika'ya 2 milyon 656 bin 825, Fransa'ya 2 milyon 500 bin 177 ve ABD'ye de 1 milyon 206 bin 710 dolarlık hamsi gönderildi.
Geçen sezondan farklı olarak bu dönem Yunanistan ve Dubai'ye de hamsi satıldı.
"Hamsi ihracatımız daha çok ürün rekoltesine bağlı gelişiyor"
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, sezonda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi avının istenilen seviyede gerçekleşmediğini söyledi. Buna rağmen hamsi ihracatında yüksek oranlı artış yaşandığını belirten Kalyoncu, hamsinin işlenerek yüksek katma değerli ürün haline getirilmesinin ihracat artışının en önemli nedeni olduğuna dikkati çekti. Kalyoncu, "Hamsi ihracatımız daha çok ürün rekoltesine bağlı gelişiyor. Dolayısıyla tamamıyla hava şartlarına bağlı gelişme gösteren hamsi ihracatında, ihracat performansının geliştirilmesinde en önemli katkı hamsinin daha çok işlenmiş ürün olarak ihraç edilmesiyle sağlanabilecektir." dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin Hamsi İhracatı Yüzde 33 Arttı - Son Dakika
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB), 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Toplantıda, 2023 yılında yaşanan ihracat düşüşü ve sektördeki zorluklar değerlendirildi. GATHİB Başkanı Fikret Kileci, üyelerin dirençli bir duruş sergilediğini belirtirken, uluslararası talep daralması ve 6 Şubat depremlerinin ihracatı olumsuz etkilediği vurgulandı. Ayrıca, 2023 yılında en fazla ihracat yapılan mal grupları ve ülkeler de açıklandı. GATHİB, 2024 yılında da yoğun bir takvimle çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.
Türkiye-Çin Ekonomik Forumu, İstanbul'da gerçekleşti. Forumda, iki ülkenin ikili ekonomik ve ticari ilişkilerinin büyüme kaydettiği vurgulandı. Türk ve Çinli şirketlerin temsilcileri, yeni ortaklıklar geliştirmek üzere ikili görüşmelerde bulundu. Türkiye ve Çin arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği güçlü seyrediyor.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yaptığı yüzde 25 zammın geri alınmasını talep etti. Gürer, dar gelirli vatandaşların et alabilme imkanının zorlaştığını belirterek, zamın geri alınması ve sübvansiyonlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, SGK'ya yapılan transferlerin artmasına rağmen emeklilerin açlık ücretine mahkum edildiğini belirtti. Öztunç, bu durumun AKP, saray düzeni ve Erdoğan'ın sorumluluğunda olduğunu ifade etti.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan ve her anı zahmetle geçen şeker pancarı üretimi, aylar süren emeklerin sonunda sökülmeye başlanıyor. Devletin verdiği desteklerle çiftçilerin yüzü gülerken, on binlerce dekar alanda ekim mesaisi sürüyor. Pancar üretimiyle hem aile bütçesine hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağladıklarını söyleyen Adem Zengin isimli çiftçi, 'Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere sağladığı imkanları kullanarak on binlerce dönüm alanda pancar ekiyoruz' dedi.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, sosyal medyada başlatılan lokanta ve kafeler için iki günlük boykot çağrısına sert tepki gösterdi. Karabacak, boykot çağrısının esnafların itibarını zedelediğini ve yanlış olduğunu belirtti. Ayrıca, devletin denetim organlarının fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik önlemler aldığını ve odaların da denetim çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de sürdürülen enflasyon mücadelesinin bir yıl içerisinde başarıya ulaşacağına inandıklarını belirtti. Baran, enflasyon nedeniyle ticaretin her alanında sıkıntı yaşandığını ancak bu sürecin bir yılı geçeceğini düşünmediğini ifade etti. Ayrıca, hizmet sektörünün ekonominin omurgası olduğunu vurgulayan Baran, hükümete ve ekonomi yönetimine güvendiklerini ve desteklediklerini söyledi.
Türkiye'nin önemli ulaşım projelerinden biri olan Yüksek Hızlı Tren hattı, Sivas ile İstanbul arasında kesintisiz seyahat imkanı sunacak. Sivas-İstanbul seyahat süresi aktarmasız tren seferleriyle kısalacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?