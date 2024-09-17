Türkiye'nin Hizmet İhracatı 2023'te Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Hizmet İhracatı 2023'te Artış Gösterdi

Türkiye'nin 2023 hizmet ihracatı 56,5 milyar dolar, ithalatı ise 41,4 milyar dolar oldu.

17.09.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin hizmet ihracatı 2023 yılında 56,5 milyar dolar, ithalatı 41,4 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, seyahat hariç hizmet ihracatı 2022'de 47,4 milyar dolar iken 2023'te yüzde 19,2 artışla 56,5 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2022'de 35,9 milyar dolar iken 2023'te yüzde 15,3 artışla 41,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2022'de yüzde 74,2 iken 2023'te yüzde 68,9'e geriledi. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2022'de yüzde 8,4 olan payı 2023'te yüzde 9,8'e çıktı.

Hizmet ihracatında 2023'te üçüncü sırada yüzde 7,5 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2022'de yapılan ihracat 35 milyar 172 milyon dolar iken 2023'te yüzde 10,7 artışla 38 milyar 930 milyon dolara çıktı. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 43 artarak 4 milyar 252 milyon dolara yükseldi.

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2022'de yüzde 47,3 iken 2023'te yüzde 44,7 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2022'de yüzde 18,9 iken 2023'te yüzde 19'a ulaştı.

Hizmet ithalatındaki payı yüzde 10,3 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2023'te üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2023 yılında yapılan hizmet ihracatı 21 milyar 860 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 8 milyar 607 milyon dolar oldu. 2023 yılında AB ülkelerinden yapılan ithalatın 18 milyar 648 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 4 milyar 903 milyon dolar olduğu görüldü.

AB ülkeleri, yüzde 38,7 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu olurken toplam hizmet ithalatının ise yüzde 45'i AB ülkelerinden yapıldı.

Hizmet ihracatında 2023'te toplam ihracatın yüzde 29,3'ü Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,4'lük payla ve 6 milyar 987 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,1'lik payla ABD, üçüncü sırada ise yüzde 6,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2023'te yüzde 8,7'lik payla ve 3 milyar 594 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 3 milyar 410 milyon dolar ve yüzde 8,2'lik payla ABD, üçüncü sırada ise yüzde 8,1'lik pay ve 3 milyar 341 milyon dolarla Almanya yer aldı.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Hizmet İhracatı 2023'te Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:06:28. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Hizmet İhracatı 2023'te Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement