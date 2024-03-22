Türkiye'nin İhracat Birim Değer Endeksi Azaldı

İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azaldı. Dış ticaret haddi 5,4 puan artarak, 2024 yılı Ocak ayında 86,1 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 13,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azaldı.
İhracat miktar endeksi yüzde 7,0 arttı
İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8 arttı, yakıtlarda yüzde 34,2 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,7 arttı.
İthalat birim değer endeksi yüzde 9,3 azaldı
İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 31,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,2 azaldı.
İthalat miktar endeksi yüzde 13,9 azaldı
İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9 arttı, yakıtlarda yüzde 8,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,6 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 5,6 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Aralık ayında 161,8 iken 2024 Ocak ayında yüzde 5,6 oranında azalarak 152,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Ocak ayında 130,8 iken 2024 yılı Ocak ayında yüzde 2,8 oranında artarak 134,5 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 4,1 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Aralık ayında 120,2 iken 2024 Ocak ayında yüzde 4,1 oranında azalarak 115,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Ocak ayında 127,1 iken 2024 yılı Ocak ayında yüzde 13,9 oranında azalarak 109,4 oldu.
Dış ticaret haddi 2024 yılı Ocak ayında 86,1 olarak gerçekleşti
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ocak ayında 80,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan artarak, 2024 yılı Ocak ayında 86,1 oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin İhracat Birim Değer Endeksi Azaldı - Son Dakika
Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının protokolü imzalandı. Protokol ile 38,5 megavat gücünde yaklaşık 1 milyar lira değerinde GES kurulacak. Kurulması planlanan GES ile her yıl belediyeye yaklaşık 300 milyon lira ek gelir sağlanarak, kamusal yatırımlar yapılacak. Belediyenin ulusal elektrik dağıtım firmasından aldığı 300 milyon liralık elektrik de yeni kurulan GES'ten elde edilecek.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doğu Karedeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) finansman katkısıyla uygulamaya konulan 'Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi' kapsamında temel petek üretim makinesi, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.
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