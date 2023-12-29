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Türkiye'nin yıllıklandırılmış mal ihracatı 253,3 milyar dolara yükseldi - Son Dakika
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Türkiye'nin yıllıklandırılmış mal ihracatı 253,3 milyar dolara yükseldi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılının ilk 9 ayında Türkiye'nin yıllıklandırılmış mal ihracatının 253,3 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Türkiye, küresel ihracattan yüzde 1,06 pay alarak rekorunu yenilemiştir.

Türkiye\'nin yıllıklandırılmış mal ihracatı 253,3 milyar dolara yükseldi
29.12.2023 - 09:24,  Güncelleme: 09:25
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılının ilk 9 ayı sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir" dedi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. Dünya Ticaret Örgütü tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (ocak-eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1,02 idi. İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle" dedi.

Kaynak: DHA
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Ömer Bolat, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin yıllıklandırılmış mal ihracatı 253,3 milyar dolara yükseldi - Son Dakika
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