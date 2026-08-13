Türkiye'nin İhracatında Rekor Dönem - Son Dakika
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Türkiye'nin İhracatında Rekor Dönem

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Ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı 6,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, ocak-temmuz döneminde 6,9 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden??????? (TİM) yapılan açıklamaya göre, ayçiçeği yağı, makarna, buğday unu, çikolata ve kakaolu ürünlerin yanı sıra bisküvi, gofret ve şekerleme çeşitlerini de kapsayan sektörün kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 6,5 artarak 1,1 dolara yükseldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 21,2 artarak 769,3 milyon dolara ulaşan ayçiçeği yağı, sektörün en fazla ihraç edilen ürünü oldu. Çikolata ve kakao bazlı ürünlerin ihracatı ise 588,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülke bazında 855,9 milyon dolarla Irak en büyük ihracat pazarı olurken, bu ülkeyi 538,5 milyon dolarla ABD izledi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, küresel tarım ticaretinin iklimsel anomaliler, jeopolitik gerilimler ve lojistik darboğazların eş zamanlı hissedildiği karmaşık bir süreçten geçtiğini belirtti.

ABD, Fransa, Almanya ve Avustralya gibi önemli üretici ülkelerde El Nino hava olayı ve aşırı sıcakların rekolte beklentilerini düşürdüğünü belirten Uysallı, buğday fiyatlarının kile başına 7 doların üzerine çıkmasının gıda piyasalarını etkilediğini ifade etti.

Karadeniz hattında Azak Denizi'nde yaşanan aksamalar ve liman altyapılarındaki aksamaların sevkiyat hızını düşürdüğüne dikkati çeken Uysallı, şunları kaydetti:

"Karadeniz'deki fiyatlar kağıt üzerinde gerilemiş olsa da savaş riski priminin Baltık ve Romanya limanlarında neden olduğu yüksek navlun farklarından dolayı bölgeden buğday alımlarının azaldığı görülüyor. Küresel emtia akışını etkileyen bu koşullar altında gıda sanayimiz, ham madde hatlarındaki operasyonel ve lojistik riskleri esnek tedarik ağlarından ve yüksek işleme kapasitesinden aldığı güçle proaktif şekilde yönetmeye çalışıyor."

Uysallı, dünya gıda piyasalarındaki fiyat hareketleri ve lojistik belirsizlikler karşısında Türk gıda sanayisinin en önemli güvencelerinden birinin, bu sezon 23 milyon tonu aşarak tarihi seviyelere ulaşan buğday rekoltesi olduğunu kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin??????? 11 milyon tona ulaşan alım garantisinin piyasa istikrarını desteklediğini ifade eden Uysallı, yurt içindeki yüksek rekoltenin uluslararası piyasalardaki arz sıkıntılarına karşı önemli bir stratejik ihtiyat oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İhracatında Rekor Dönem - Son Dakika

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