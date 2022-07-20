Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları listesinde 5 Antalya OSB firması yer aldı. - Son Dakika
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Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları listesinde 5 Antalya OSB firması yer aldı.

20.07.2022 10:51
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları listesinde 5 Antalya OSB firması yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), sanayi kuruluşlarının 2021 yılı performansları üzerinden yaptığı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), sanayi kuruluşlarının 2021 yılı performansları üzerinden yaptığı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları açıklandı. Antalya'yı temsil eden üç firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Antalya'yı temsil etti. İSO 2'nci 500 listesinin açıklanması ile birlikte Antalya OSB'nin Türkiye'nin en büyük ilk bin sanayi kuruluşu listesindeki toplam firma sayısı 10'a yükselmiş oldu.

Başkandan teşekkür

İSO 500 listesinde yer alan Bölge firmalarını tebrik eden Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Bölge sanayicilerimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının olumsuz etkilerinin en sert şekilde yaşandığı dönemlerde dahi, üretime bir an ara vermedi. Bu özveri, Antalya OSB'nin 2021 yılı toplam üretim kapasitesinin yüzde 20 oranında artmasını sağladı. Bölge sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın salgın hastalık ortamında, canı pahasına üstlendiği sorumluluğun ve başarının izleri, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu'nda da görülmektedir. Bölge genelinde ortaya konan bu özveri ve elde edilen başarı ile ne kadar gurur duysak azdır. Tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan firmalarımız nezdinde kutluyor, tüm Antalya OSB ailesinin başarılarının, artarak devam etmesini diliyorum " dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Ali Bahar, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları listesinde 5 Antalya OSB firması yer aldı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları listesinde 5 Antalya OSB firması yer aldı. - Son Dakika
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