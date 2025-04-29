Türkiye'nin İkinci Isı Pompası Projesi Başlıyor

Enerjisa Enerji ve Brisa iş birliğiyle Türkiye'nin ikinci ısı pompası projesi hayata geçiriliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce Brisa'nın Aksaray'daki fabrikasında inşa edilen güneş enerjisi santrali ve ısı pompası projelerinde birlikte çalışan iki şirket, Brisa'nın İzmit Fabrikası'nda, tasarruf ve verimlilik odaklı ısı pompası projesini hayata geçiriyor.

Söz konusu proje, toplam 4,8 megavat kurulu güce sahip üç ısı pompasından oluşan sistem, yılda yaklaşık 6 bin hanenin ısınma ihtiyacına denk 4,3 milyon metreküp doğal gaz ve 55 bin metreküp su tasarrufu sağlayacak. Proje, 6 bin 180 ton karbon salımını da önlemeyi hedefliyor.

Enerjisa tarafından finanse edilen ve Enerji Performans Sözleşmesi (ESCO) modeliyle yürütülen projede bakım, onarım ve performans takibi de şirket tarafından üstlenilecek.

Yenilenebilir enerji ve verimlilik projeleri, Türkiye'nin karbon nötr hedeflerinde kritik rol oynuyor. 2030'a kadar enerji verimliliğine 20,2 milyar dolarlık yatırım planlanırken, kamu ve özel sektörde birincil enerji tüketiminde yüzde 16 tasarruf sağlanması hedefleniyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, sürdürülebilir enerji dönüşümünün artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Enerji ithalatına bağımlılığımızı azaltmak, cari açığı düşürmek ve enerji arz güvenliğini sağlamak için yenilenebilir enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ancak sadece üretimi değil, tüketimi de dengeli hale getirmeli, birincil enerji yoğunluğumuzu düşürmeliyiz. Enerji verimliliği uygulamaları, işletmelere ve ülke ekonomisine anlamlı katkılar sağlıyor. Bakanlığımızın 2030'a kadar açıkladığı 20,2 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırım hedefi sadece kamunun değil, özel sektörün de gündeminde olmalı. Bu yatırımlar sayesinde birincil enerji tüketiminde yüzde 16 oranında tasarruf hedefleniyor."

Pınar, "2022'de Brisa'nın Aksaray fabrikasına kurduğumuz güneş enerjisi santralini bu yıl 13 bin panele çıkararak genişlettik. Şimdi de İzmit fabrikasında 4,8 megavat kurulu güce sahip ısı pompası projesini hayata geçirdik. Bu kurulu güç ile yaklaşık 6 bin hanenin yıllık ısınma ihtiyacına denk gelecek miktarda yani yaklaşık 4,3 metreküp doğal gaz tasarrufu sağlayacağız. Bu proje, Türkiye'nin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyor. Attığımız her adım, ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlıyor. Enerjisa olarak bu dönüşümün öncüsü olmayı ve Türkiye'yi daha güçlü bir enerji geleceğine taşımayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Brisa CEO'su Haluk Kürkçü de yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Karbonsuzlaşma yol haritamız ve iklim geçiş planımız doğrultusunda, 2030'a kadar doğrudan emisyonlarımızı yüzde 56 azaltmayı hedefliyoruz. Enerji dönüşümü, karbonsuzlaşma hedeflerimizin temelini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kürkçü, üretim süreçlerinde yeni nesil teknolojileri devreye alarak, ısı pompası teknolojisini Aksaray'dan sonra İzmit fabrikasında da başarıyla uyguladıklarının altını çizerek, "Aksaray'daki uygulamamız, geçtiğimiz yıl İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde birincilikle taçlandırıldı. Bu başarılar, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda doğru adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. yüzde yüz yenilenebilir enerji hedefimiz doğrultusunda, sadece kendi operasyonlarımızda değil, tüm paydaşlarımızla birlikte sanayide sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.