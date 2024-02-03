Türkiye\'nin ilk AVM\'si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye'nin ilk AVM'siydi, şimdilerde hayalet yapıya dönüştü
İSTANBUL - Bakırköy'de bulunan Türkiye'nin ilk AVM'si Galleria, uzun süredir kapalı dükkanlarıyla ıssız ve ürkütücü manzaraya büründü.
1988 yılında Türkiye'nin ilk AVM'si olarak hizmete açılan Galleria, hayalet yapıya dönmüş durumda. Avm'deki birkaç mağaza dışında bütün mağazaların ve dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu dikkat çekti. Yapıdaki ıssızlığı en iyi olarak az sayıda kişinin adımlarının yankılanması anlatıyor.
Türk markalarının birçoğu bu AVM'de ilk dükkanlarını açmıştı
AVM'nin bir zamanlar kalabalık ve hareketli atmosferinin yerini, şu sıralar yalnızca sessizlik ve boşluk almış durumda. Açıldığı yıllarda Türkiye'nin birçok ünlü markası, Galleria AVM ile şubeleşmesini artırmaya başlamıştı. AVM günümüzde ıssız koridorlar ve kapalı dükkanlarıyla dikkat çekti.
Eskiden kalabalık ve hareketli olan AVM, şimdi boş duvarlar ve çalışmayan yürüyen merdivenlerle dolu bir hayalet kasabayı andırıyor.
"Eskiden insanların buluşma noktasıydı"
Galleria AVM'ye kahvaltıya geldiğini belirten Murat Yılmaz "AVM'nin içerisi bomboş dışarıda bulunan yerlerde kahvaltı yapacağız. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin geçtiği AVM burası o yüzden boş halini görünce üzülüyoruz. Türkiye'nin ilk AVM'si burası, çok güzel bir açılışı olmuştu. Buluşma noktaları burası olurdu. Buz pateni ve oyun salonu çok büyük ilgi görürdü. İçerisinin bomboş olduğunu görünce hatıralar canlanıyor. Ben buraya yakın oturuyorum. Çocuklarımda buranın o havasını almasını isterdim. Dönüşümün ne olacağı ile ilgili bir fikrim yok. Burası özel bir alan günümüz şartlarında muhtemelen rezidans yapılabilir. Neden kapandığına gelecek olursak, işletme sorunları ya da farklı AVM'lere yönelmelerden dolayı olabilir" dedi.
"Şu anda bu halde olmasına üzülüyorum"
Galeria AVM'nin birçok markanın doğuşuna şahitlik ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Günümüzde birçok satış zincirinin ve perakende şirketlerinin ilk satış noktalarından bir tanesiydi. Birçok markanın doğuşuna neden olan bir AVM' burası. O yüzden çok önemliydi. Şu anda böyle olması üzüyor insanı" şeklinde konuştu.
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