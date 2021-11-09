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Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi - Son Dakika

Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi

09.11.2021 11:24
Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi

Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatında sona gelindi.

Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatında sona gelindi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, tesis inşaatında incelemelerde bulundu.

Lineer Metal AŞ tarafından Türk- Katar iştirakiyle Siirt Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi 20 Kasımda açılacak. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde yapım inşaatı devam eden Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek Lineer metal çinko fabrikası inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Tesis inşaat çalışmaları hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, yatırım bedeli 102 milyon dolar olarak belirlenen Türkiye'deki en büyük çinko yatırım tesis inşaatının bitme aşamasında olduğunu belirtti.

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Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi
Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi
Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi
Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi

Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye, Siirt, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi - Son Dakika
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