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Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı

16.10.2021 17:06

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatar 'TG40-BA'nın, ayarlanabilir kızaklı optik nişangaha ve etkili atışlara sahip olduğunu dile getirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medyadan yeni bir gelişmeyi duyurdu. Demir, ilk çoklu bombaatarımızın etkili atışlara sahip olduğunu söyledi.

DIŞA BAĞIMLILIK SONA ERECEK

Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır! Videosu paylaşıldı, performansı tam not aldı

"TEMSİLCİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ"

Demir, "Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangaha ve etkili atışlara sahip. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır! Videosu paylaşıldı, performansı tam not aldı
Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı
Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı

Mühimmat, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı - Son Dakika Ekonomi


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