Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medyadan yeni bir gelişmeyi duyurdu. Demir, ilk çoklu bombaatarımızın etkili atışlara sahip olduğunu söyledi.
Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlı olduklarını vurguladı.
Demir, "Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangaha ve etkili atışlara sahip. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
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