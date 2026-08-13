Türkiye'nin İlk Güneş Teleskobu - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Güneş Teleskobu

Türkiye\'nin İlk Güneş Teleskobu
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Boğaziçi Üniversitesi, 1947'den beri güneş lekelerini gözlemleyerek uluslararası veriler üretiyor.

Türkiye'deki ilk güneş gözlem teleskobuna sahip Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, güneşin üzerindeki lekeleri, 1947 yılından bu yana her gün gözlemleyerek "el" ile kağıda not alıyor.

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Emre Gölü'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gündüz güneşin üzerindeki lekelerin gözlemlendiği, gece ise Perseid meteor yağmurunun izlendiği etkinlik, yüzlerce gökyüzü meraklısına ev sahipliği yapıyor.

Katılımcılardan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Cihan Tuğrul Tezcan, AA muhabirine, etkinliğe ilk kez katıldıklarını ve ziyaretçilerin ilgisinden son derece memnun olduklarını söyledi.

Rasathanenin Fatih Gökmen tarafından 1920 yılında kurulduğunu dile getiren Tezcan, 20 santimetre açıklıktaki teleskopla gökyüzünün gözlemlenmesi için adım atıldığını anlattı.

Tezcan, kesintisiz gözlemlere ise 1947 yılında başlanabildiğini belirterek, "Kağıda güneşin görüntüsünü doğrudan yansıtarak, güneş lekelerini kağıdın üzerinde işaretliyoruz. 1947'den bu yana her gün yaptığımız bu kayıtları elimizde tutuyoruz, bu lekeleri tanımlayıp numaralandırıyoruz, uluslararası veri merkezlerine gönderiyoruz. Böylece güneş lekelerinin evrimsel yapısını, süreçlerini ve aktivite dönemlerini belirleyip inceleme şansı yakalıyoruz." diye konuştu.

Daha sağlıklı verilere ulaşılabiliyor

Kandilli Rasathanesinin tarihi misyonuna dikkati çeken Tezcan, kullandıkları geleneksel yöntemi uluslararası rasathanelerin de uyguladığına işaret etti.

Tezcan, bu yöntemle güneşe dair kaybolmayacak bir veri tuttuklarını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Arşivlerimizde bu verileri hem fiziksel hem de dijital olarak tutuyoruz. Teleskopla yeryüzünden doğrudan bir gözlem yapacağınız zaman hem göz sağlığınızı korumak hem çözünürlüğü yükseltmek hem de kameranın ömrünü uzatmak için filtreler kullanmamız gerekiyor. Ancak biz bu yöntemle beyaz ışığı doğrudan kullanarak yüzey lekelerini filtresiz şekilde yüksek çözünürlükle elde etmiş oluyoruz. Normalde sadece kameranın çözünürlüğüyle yetinmeniz gerekirken, biz bu geleneksel yöntemle optik sistemin kırınım limitini kullanarak gözlem yapıyoruz. Böylece daha sağlıklı verilere ulaşmış oluyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İlk Güneş Teleskobu - Son Dakika

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