Akkuyu NGS'de Türk firmalar ve Türk çalışanlarla sözleşme imzalanmaya devam ediliyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar devam ediyor. Sahada çalışan tüm Türk yükleniciler ile sözleşmeler de yenileniyor.

Akkuyu NGS'nin yeni ana yüklenici şirketi TSM Enerji'nin (TSM), projenin inşaat ve montaj işlerini yürüten şirketlerin çoğu ile sözleşme imzaladığı belirtildi. Sahada görev alan önemli müteahhitlik firmaları ile sözleşme süreçlerinin tamamlandığı, kalan yüklenicilerin sözleşmelerinin de en kısa sürede imzalanacağı kaydedildi. Daha önce ana yüklenici olarak görev alan şirkette istihdam edilen işçi, usta, mühendis ve yönetici kademesi dahil tüm çalışanlara TSM'ye geçiş için teklifler yapıldığı ifade edildi. Böylece deneyimli kadronun yeni şirket bünyesinde tutulması hedefleniyor.

"Projenin zamanında ve başarıyla tamamlanması için çalışıyoruz"

Akkuyu NGS sahasında hummalı bir çalışma devam ederken, çalışanlar, projenin zamanında tamamlanması için aralıksız çalıştıklarını aktardı. Akkuyu NGS Mekanizasyon Departmanında görevli Makina Mühendisi İlhami Demir, proje takvimine uygun ilerlemek için 7/24 çalıştıklarını belirterek, "Bu santralin ne kadar önemli olduğu aşikar. Biz makina grubu olarak 3 bin tonluk nadir bulunan kule vinçlerle devam etmekteyiz. 7/24 hiç aralıksız, fedakarlık göstererek bu işin sonuçlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca kule vinçlerimizdeki operatörler, yüzün üzerinde operatör, işaretçi, hepsi Türk olup aynı özveri ile çalışmaktadır. Amacımız, elimizden geleni yapıp, en kısa sürede Akkuyu Nükleer Güç Santralini devreye sokmak, hizmete açmak" dedi.

Aynı departmanda görevli olan İbrahim Doğru da 2019 yılından bu yana sahada görev yaptığına dikkat çekerek, Mekanizasyon Departmanında çalışan operatörler ile yardımcı personelin yüzde 90'ının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluştuğunu kaydetti. Doğru, "Yaşanan süreç içerisinde sahadaki inşaat işlerinin durmaması adına vinç birimi olarak, kaldırma ekipmanı birimi olarak işi durdurmadık, çalışmaya devam ettik. Bir takım olarak bu projenin zamanında tamamlanması ve başarıyla bitirilmesi için elimizden gelen her şeyi bugüne kadar yaptık. Bugünden sonra yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Çalışanların hakları korunuyor, ödemeler hızla yapılıyor

Önceki yüklenici bünyesinde çalışan ve TSM'ye geçiş yapan çalışanlar da geçmiş çalışmalarına ilişkin tazminatlarının verildiğini, tüm özlük haklarının korunduğunu ifade ederek, maaş ödemelerinin yapıldığını aktardı. Projede çalışan Tuncay Dilmen, Abbas Bilir, Bayram Yapça, TSM'ye geçen proje çalışanlarından bazıları. 2,5 yıldır Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalıştığını belirten Dilmen, "TSM Enerji firmasına geçiş yaptım. Geçiş yaparken birtakım endişeler duymuştum ama TSM Enerji firması 2,5 yıllık tazminat hakkımı Türk kanunlarına göre muhtemelen 6 aylık ödemeleri yaptı. Hiç bu kadar beklemiyordum. Diğer arkadaşlarımın da sorun yaşamadan TSM Enerji firmasına geçmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Abbas Bilir de başlangıçta bazı endişelerinin oluştuğunu ama hiç sorun yaşamadıklarının altını çizerek şunları söyledi: "Sahada çalışan diğer arkadaşlar gibi endişe duyuyorduk haklarımızın yatıp yatmayacağı konusunda. Kıdem tazminatlarımız yatacak mı yatmayacak mı? Mesai saatlerimizi alıp alamayacağımız konusunda kaygılarımız vardı. Ekip arkadaşlarımızla beraber karar verdik. TSM Enerji firmasına geçmeye karar verdik. Geçtikten sonra herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşamadık. Bu şekilde haklarımızı aldık ve herhangi bir şikayetin ve sıkıntının olduğunu veya olacağını da düşünmüyorum."

TSM kadrosuna geçiş yapan Bayram Yapça ise tüm haklarını aldıklarına ve çalışmaya kesintisiz devam ettiklerine işaret ederek, "22 aydır burada çalışıyorum. TSM şirketine geçiş yaptık. Tüm haklarımızın verileceği söylendi. Tüm haklarımızı aldık. Kıdem tazminatı ve diğer tüm haklarımızı aldık. Arkadaşların da tüm hakları verildi. Şu anda çalışıyoruz" dedi.

Tüm çalışanların haklarının korunacağını duyurmuştu

Akkuyu Nükleer A.Ş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sahada çalışan Türk çalışanların, Türkiye Cumhuriyeti çalışma mevzuatı uyarınca sahip olduğu haklarının korunacağını, çalışma süresine bağlı olarak kıdem tazminatı, izin tazminatı ve ihbar tazminatı dahil hakkı olan ödemelerin tamamının yapılacağını duyurmuştu. Türk lirası maaş alan çalışanların maaşlarına yüzde 35 oranında artış yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Bu önlemler, inşaat sahasında işin sürekliliğini ve kalitesini, Akkuyu NGS'nin inşaat çalışmalarını takvime uyulmasını, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunmasını ve çalışanlara ücretlerin zamanında ödenmesini sağlamak için alınmıştır" denilmişti.

Bölgenin en büyük işvereni

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi, bugüne kadar tek kalemde Türk ekonomisine yapılan en büyük yatırım özelliğini taşıyor. İstihdam potansiyeli ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bölgenin en büyük işvereni olarak belirlenen Akkuyu Projesinin 4. güç ünitesinin temeli geçtiğimiz günlerde atılmıştı. Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. - MERSİN