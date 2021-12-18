Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir adım attı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan SiRo, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuracak. Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası olacak tesis, 2 bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan bir değerlendirmede bulunarak "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor! 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar $'dan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak" ifadelerini kullandı.

SiRo heyeti, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek batarya ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda bilgi verdi. Heyet, Bakan Varank'a da yatırım planı ve teşvik başvuru dosyasını sundu.

Otomotiv endüstrisinin en büyük ihtiyacı

30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrisinin, en büyük ihtiyacı olan batarya üretimi konusunda TOGG ile Farasis Energy, Türkiye'de ortak batarya üretim tesisi kurmak için anlaştı. İki şirket, Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan ve medeniyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan tarihi İpek Yolu'nun İngilizcesi olan Silk Road'un kısaltılması olan Siro ile güçlerini birleştirdi.

TOGG'a batarya üretecek

Mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlaması düşünülen SiRo,

Gemlik'teki fabrikasında otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirecek. TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek olan SiRo, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sistemi gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

Başvuruda bulundular

SiRo'nun kurulmasının ardından şirketin ortakları olan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis Energy Kurucu Ortağı ve CTO'su Dr. Keith Kepler, TOGG'un hem lansmanını hem de temel atmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Ekim ayında gerçekleşen ziyaret öncesinde SiRo heyeti, Bakan Varank ile de bir araya geldi. Bu görüşmede, Hisarcıklıoğlu ve Kepler, yatırım planı ve teşvik başvuru dosyasını imzalayarak Bakan Varank'a sundu.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Bu sürecin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından SiRo'nun proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar ile SiRo'nun batarya hücresi ve modül üretimi yatırımının proje bazlı olarak desteklenecek. Bu yatırım ile TOGG'un en önemli bileşenlerinden olan ve stratejik nitelik taşıyan batarya modülü ve hücresi Gemlik'te üretilecek.

2 bin 200 yeni istihdam

30 milyar liralık 15 GWs kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 GWs kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak. Yatırımda 400'ü nitelikli olmak üzere 2 bin 200 kişilik istihdam öngörülüyor.

Avrupa'nın Doğuştan Elektrikli İlk Suv'u

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak. TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı model ile tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1.2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek. - ANKARA