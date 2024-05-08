Türkiye'nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı açıldı

Türkiye\'nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı açıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı, tarım sektörünün önemine vurgu yaparak açıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımın bilinçli ve planlı yapılması gerektiğini belirtti. Fuarda, tohum, fide, gübre ve seracılık alanlarında faaliyet gösteren yaklaşık 100 firma yer alıyor.

08.05.2024 13:36
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Türkiye'nin ilk tarım fuarı olarak nitelendirilen Hasyurt Tarım Fuarı, bu yıl 27'nci kez Antalya'nın Finike ilçesinde açıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tarım denilince akla Antalya'nın geldiğini söyledi.

Tarım sektörünün üreticiler sayesinde başarılı olduğunu vurgulayan Şahin, "Kışın Türkiye'nin tüm yerlerine sebze ve meyve gönderiyorsunuz. Portakalın bu yıl durumu biraz iyi değil. Tarımı artık bilinçli yapmalıyız. Planlı ve bilinçli üretim her zaman para kazandırır. Bereketli topraklara sahipsiniz." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de tüm üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

Fuarda, yerli ve yabancı misafirleri ağırlayarak, bölge tarımını ve yerli mahsulleri tanıtarak tarımın gelişmesine ışık tutacaklarını ifade eden Böcek "İlçemizi bütüncül bir şekilde kalkındırmak için nitelikli tarım ve turizm politikaları üreteceğiz." diye konuştu.

Tohum, fide, gübre ve seracılık alanlarında yaklaşık 100 firmanın katıldığı fuar, 2 gün açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı açıldı - Son Dakika

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